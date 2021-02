Beto da Silva fue, durante algunos años, una de las mayores promesas futbolísticas que tenía el Perú, ya que desde muy joven emigró para jugar Europa. Sin embargo, las lesiones y la falta de oportunidades hicieron que regrese a Sudamérica.

La historia no cambió y terminó volviendo al fútbol peruano, exactamente a Alianza Lima, club en el que tampoco brilló. Este lunes 1 de febrero es el nuevo refuerzo de César Vallejo.

Beto Da Silva no marcó ningún gol en el 2020. Foto: César Vallejo

El delantero de raíces brasileñas llamó la atención desde su debut en el 2013 con Sporting Cristal; al año siguiente, se convirtió en campeón nacional y en el 2016 se marchó al PSV Eindhoven de la liga de los Países Bajos. Al peruano primero se le envió al equipo de reserva y 365 días después subió al primer equipo.

Pese a que Da Silva no jugaba, su juventud era su mayor virtud y Ricardo Gareca lo tenía muy en cuenta. En el 2017, al querer ganar ritmo futbolístico, el atacante fichó por el Gremio de Porto Alegre, en el que, nuevamente, las lesiones y la falta de chances hicieron que sea prestado a Argentinos Juniors. En el cuadro brasileño jugó solo 12 partidos y marcó un gol.

En la escuadra argentina, el jugador tuvo mucho menos ocasiones de pisar el campo, ya que apenas disputó cinco encuentros en el 2018. Da Silva quedó libre y se unió a las filas del Tigres, pero nunca pudo jugar un cotejo con el conjunto mexicano. Los felinos decidieron también cederlo a préstamo.

Primero estuvo en Lobos Buap, donde recuperó un poco la actividad y jugó 14 enfrentamientos y convirtió solamente un tanto. Luego, antes de acabar el 2019, llegó al Deportivo La Coruña de España, elenco en el que le pasó lo mismo; falta de oportunidades, y apenas estuvo en el césped nueve veces.

Da Silva no iba a tener en minutos en Tigres, por lo que en el 2020 Alianza Lima compró su pase. No obstante, su historia en La Victoria fue muy parecida o incluso peor que su experiencia en el exterior, debido a que pasó gran parte de la temporada lesionado y no pudo anotar ni un gol; solamente jugó 11 partidos.

