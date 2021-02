Alianza Lima usará reclamo de Chile contra Bolivia en argumento ante el TAS

Luego de recibir la negativa de parte de la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol, Alianza Lima acudirá al TAS mediante dos caminos que buscan otorgarle la posibilidad de jugar la temporada 2021 en la Liga 1.

La comisión encargada de la FPF rechazó el reclamo del club de La Victoria en contra de Carlos Stein por no tener competencia en el caso y no estar involucrado en la sanción efectuada al club norteño, que no cumplió con el pago oportuno a su plantel.

Ante esto, la defensa de Alianza Lima recurrirá al Tribunal de Arbitraje del Deporte con el antecedente del reclamo que Chile efectuó contra Bolivia por la mala alineación de Nelson Cabrera , el cual Perú también solicitó, pero la FIFA lo excluyó hasta que el TAS intervino y aceptó la participación de la FPF, lo que dio como resultado los tres puntos para la Blanquirroja.

“Es decepcionante que un órgano jurisdiccional, al que nos sometemos todos de buena fe, no nos ampare porque consideran que no tengo ‘vela en el entierro’, por llamarlo de alguna manera”, sostuvo Marco La Jara, abogado de Alianza Lima, a América deportes.

Los caminos que Alianza Lima tiene para jugar en la Liga 1

Fútbol en América realizó un informe con la pretensiones del club blanquiazul ante el Tribunal Arbitral del Deportes. La primera es la medida ordinaria, donde expondrán su reclamo por la gestión de la FPF y los puntos que no redujeron a Carlos Stein por incumplimiento de pagos.

Mediante documentación, Alianza Lima deberá demostrar que su descenso a la Segunda División del Fútbol Peruano es injusta; sin embargo, el TAS podría tardar en responder hasta cuatro a cinco meses.

Por lo cual, solicitarán la aprobación de una medida cautelar —la cual tendrá un veredicto en máximo 15 días— para no verse afectados en la realización de la Liga 1 2021 y se unirían a la competencia a la brevedad.

