Renato Tapia es el jugador más utilizado por el Celta en LaLiga

Renato Tapia ha recuperado con creces esta temporada la continuidad que perdió en el Feyenoord en las últimas campañas. El volante de la selección peruana, ahora futbolista del Celta de Vigo, se convirtió en el jugador del equipo gallego con mayor número de partidos disputados en lo que va del presente curso de LaLiga luego de su participación en el empate sin goles contra Granada este domingo.

Tapia y Nolito son los dos únicos integrantes del plantel del Celta que han disputado 20 de las 21 jornadas del campeonato español, aunque el peruano lo ha hecho siempre como titular, mientras que el español fue suplente una vez. En total, el ‘Cabezón’ lleva jugados 1.691 minutos, 26 más que el defensa colombiano Jeisson Murillo.

La regularidad del mediocampista de 25 años le ha permitido tener un rendimiento destacado en varias fechas del torneo. En el juego contra Granada, por ejemplo, alcanzó unas estadísticas de 83,6 % en la precisión de pases, ganó 15 de 16 duelos y recorrió 9,7 kilómetros.

Celta destacó el partido de Tapia. Foto: captura de pantalla

Su propio club resaltó la actuación que tuvo en el campo del Estadio Los Cármenes. “Define con un emoji el partido de Renato Tapia contra el Granada”, publicó en sus redes sociales el Celta. Además, el programa Carrusel Deportivo de la Cadena SER le otorgó una calificación de siete puntos y lo eligió jugador del partido.

“Estoy contento con la confianza que me están dado, pero creo que aún puedo dar más al equipo. Me siento muy cómodo, me he adaptado rápido al fútbol español y al Celta”, declaró Tapia al final del cotejo para la agencia EFE, tras lo cual aseguró que no tiene planeado cambiar de equipo por el momento: “Estoy a gusto aquí, ahora no pienso en un cambio”.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.