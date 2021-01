Una jugada de otro partido, durante una inédita invitación al sueño que nos dejó serias dudas de que estábamos presenciando la final de la Copa Libertadores, fue suficiente para que Palmeiras desahogara el grito de campeón esquivo por años.

La imagen de Marinho tocando la Copa al ingresar al campo, emulando lo hecho por Gabigol en el 2019 en el Estadio Monumental, dejando atrás todo prejuicio, hacía presagiar que había confianza en el cuadro de Santos por salir victoriosos. Sin embargo, el trámite del cotejo dejó al descubierto la escasa voluntad de ambos planteles para romper la posición, lo cual impidió el desorden ofensivo que facilita el ataque y a la vez deja huecos defensivos: no arriesgaron nunca.

Cuidaron el balón a extremos impensados, convirtiendo a los arqueros en meros espectadores de una final que dejó mucho que desear, pero que sacó a la luz disciplina defensiva. Esta vez, el Maracaná no vibró con buen fútbol ni jugadas de peligro, pero fue testigo de que se puede ganar una final de Libertadores con un solo tiro al arco rival. Eso sí, hay que señalar que el tradicional coloso albergó a dos mil personas, quienes lograron ingresar gracias a invitaciones gratuitas entregas por Conmebol a los clubes. Para acceder era necesario contar con una prueba PCR de Covid-19 negativa y fue inevitable que las cámaras no se centraran Silvia Grecco, quien ganó el premio The Best a la mejor afición en 2019 por llevar a su hijo con discapacidad visual a todos los partidos del Palmeiras. Ellos celebran en vivo, pese al coronavirus.

Fue suficiente

En la edición de la Copa Libertadores del 2020 se han jugado 155 partidos, siendo la final entre Santos y Palmeiras el único de ellos sin un solo tiro al arco en los primeros 75 minutos. Y es que con estadísticas también se podría explicar lo que pasó en Brasil, pero aún así no existe capacidad de entendimiento para ello. “Que nadie piense que la Copa Libertadores es esto que estamos viendo”, son algunos de los mensajes que se leía en las redes, pues ante falta de emociones llegaba la desesperación.

Con atrevimiento, el venezolano Soteldo participó más en el juego y Santos creció. A los 76′ Palmeiras se llevó un gran susto. Pituca le pegó fuerte y obligó una gran atajada de Weverton. El rebote fue para Felipe Jonatan, cuyo disparo casi se convierte en el primer grito de gol.

El tiempo extra parecía inevitable, pero como para ponerle una cuota de emoción, Cuca, técnico de Santos, fue expulsado por recoger el balón y no darse prisa en entregárselo a Marcos Rocha, quien derribó al entrenador. Hecho que quedará solo para la anécdota, pues a los 98′ llegó la gran sorpresa de la tarde en Río de Janeiro. Rony envió un buen centro al área y Breno Lopes, quien había ingresado a los 84′, se elevó y sacó un potente cabezazo. El portero John Víctor no tuvo reacción y solo vio la pelota ingresar a su arco. El ‘Verdão’ celebra con su gente presente en el estadio, pues logró su segunda Copa Libertadores (la primera la ganó en 1999 tras vencer en la final a Deportivo Cali) .

Marinho finalmente se llevó un trofeo

“La Copa se mira, pero no se toca”, Marinho no hizo caso a dicha conocida frase y se dejó llevar por los antecedentes positivos. Y es que en la final del 2019 entre River Plate y Flamengo en el Estadio Monumental de Lima, el popular ‘Gabigol’ lo hizo también, y como se sabe la victoria fue finalmente para el ‘mengao’ por 2-1.

Incluso el ‘9’ fue autor de los dos goles. Eso sí, el jugador de Santos se llevó el trofeo al mejor jugador de la Copa Libertadores.

Cabe indicar que Palmeiras tiene menos de una semana para viajar a Qatar y prepararse para el Mundial de Clubes. Debutará en dicho torneo el 7 de febrero.

Marinho finalmente se llevó un trofeo. Foto: difusión

