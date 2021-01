Navarro sobre interés de Municipal en Farfán: “Sería lindo que llegue”

Desde que dejó Rusia tras cuatro temporadas, Jefferson Farfán entrena en la Videna a la espera de definir su futuro deportivo. Una de las ofertas que apareció en el radar del futbolista es la de Deportivo Municipal de la Liga 1 Movistar.

Franco Navarro, director técnico del conjunto edil, dialogó con RPP y confesó que él mismo comenzó las gestiones para poder fichar al exdelantero de Alianza Lima.

“Jefferson Farfán tiene las puertas abiertas en Municipal. Personalmente he hecho gestiones para hablar con él. Hablé con gente cercana, le mandé un mensaje hablándole del club y sería lindo que llegue. Tiene todas las condiciones”, atinó Navarro.

“Si tiene ganas de llegar al club y hay las posibilidades de poderlo traer, sería maravilloso. No se ha dado alguna reunión, pero no puedo negar que he hablado con su representante, queremos que se haga la reunión”, añadió el estratega nacional.

Director deportivo de Municipal: “Farfán tiene las puertas abiertas”

Dentro de la amplia carpeta de equipos que maneja Farfán están escuadras de Sudamérica, MLS e, incluso, Alianza Lima. Sin embargo, el atacante habría descartado estas opciones.

Recientemente surgió una información sobre la oportunidad en Deportivo Municipal, donde realizó divisiones menores. Ante esto, el director deportivo de La Franja, Renato Ricci, se pronunció en Las voces del fútbol.

“Jefferson Farfán tiene las puertas abiertas para este año en Municipal. Él es de la casa y sabemos que ahora preferiría estar jugando. Esto él debería saberlo y nosotros le abriríamos las puertas encantados”, reveló Ricci en conversación con el programa radial en mención.

El directivo edil fue más allá y afirmó que se contactaron con la ‘Foquita’: “Cualquier club peruano quisiera jugar con Jefferson, pero si hablamos por nosotros, sí, ya le tiramos el centro y es una posibilidad”, sostuvo al citado medio.

