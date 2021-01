Con la concentración puesta en el ansiado ascenso, Alianza Lima presentó a su quinto fichaje de cara a la temporada 2021 de la Liga 2, en donde luchará por recuperar la máxima categoría del fútbol peruano.

Ricardo Lagos es la novedad en el elenco del club blanquiazul, que ya anunció la contratación de otros elementos como Edhu Oliva, Yordi Vílchez, José Manzaneda y la del entrenador Carlos Bustos; sin embargo, la lista se agrandaría en los próximos días.

El estratega de Alianza Lima anticipó que tiene la intención de reforzar el plantel con futbolistas nacionales y del exterior, con los cuales, la directiva victoriana viene negociando para hacer oficial.

Los puestos de los 15 futbolistas que salieron del equipo serían suplidos por elementos juveniles —en su mayoría— aunque la experiencia es fundamental la competencia de segunda división, por lo cual Josepmir Ballón será el comandante.

Asimismo, Jairo Concha, Sebastián Gonzáles y Óscar Pinto estarán en la temporada de Alianza Lima, tal como lo confirmó Bustos; sin embargo, los que saldrían de la institución de La Victoria son Patricio Rubio y Beto da Silva.

Carlos Bustos dirigirá al club blanquiazul en esta temporada. Foto: Alianza Lima

Los delanteros de Alianza en el 2020 no estarían en el presupuesto del club y ambos buscarían continuar en otros lares. Da Silva es posibilidad en César Vallejo, mientras que el chileno fue ofrecido a Universitario; no obstante, el fichaje no prosperó.

Fichajes de Alianza Lima

Altas:

Gabriel Achilier (con contrato, pero cedido)

Edhu Oliva

Yordi Vílchez

Carlos Bustos (entrenador)

José Manzaneda

Ricardo Lagos

Bajas:

Carlos Ascues

Joazhiño Arroé

Francisco Duclós

Kevin Ferreyra

Daniel Ahmed (DT)

Leao Butrón

Rinaldo Cruzado

Alberto Rodríguez

Aldair Salazar

Ítalo Espinoza

Anthony Rossel

Franco Medina

Didier La Torre

Alexi Gómez

Carlos Beltrán

Rubert Quijada

Jeremi Escate

Rumores:

Fabio Rojas

Alexander Sánchez

Wilmer Aguirre

Óscar Pinto

Jairo Concha

Salomón Libman

Pablo Míguez

José Carlos Fernández

