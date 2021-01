Real Madrid vs. Levante chocan hoy, sábado 30 de enero de 2021, por la fecha 21 de LaLiga Santander. El partido, que se verá desde las 10.15 a. m. (hora peruana), tendrá lugar en el Alfredo Di Stéfano.

Con 40 puntos, el cuadro merengue se ubica en la segunda posición del torneo, solo por detrás del Atlético de Madrid, con 7 unidades más. Si bien al equipo de Zinedine Zidane le ha estado yendo bien en este campeonato, todavía queda el mal sabor de su performance en la Supercopa de España y su eliminación de la Copa del Rey.

Así, luego de casi un mes, el Real Madrid vuelve al Di Stéfano, estadio en el que vencieron en sus últimos cuatro partidos y recibieron solo un gol. Quienes están confirmados a no jugar el encuentro serán Sergio Ramos, Dani Carvajal y Nacho Fernández.

Por otro lado, el Levante se ubica en el puesto 12 con 23 puntos, y busca sumar en este partido luego de haber empatado sus dos últimos juegos en LaLiga. No obstante, su racha como visitante todavía no es la óptima, pues en ocho encuentros de visita no ha conocido el triunfo, el último fue el pasado 27 de setiembre.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Levante?

Perú: 10.15 a. m.

Colombia: 10.15 a. m.

Ecuador: 10.15 a. m.

Estados Unidos: 10.15 a. m. (ET) / 7.15 a. m. (PT)

México: 9.15 a. m.

Costa Rica: 9.15 a. m.

Bolivia: 11.15 a. m.

Paraguay: 11.15 a. m.

Venezuela: 11.15 a. m.

Chile: 12.15 p. m.

Brasil: 12.15 p. m.

Argentina: 12.15 p. m.

Uruguay: 12.15 p. m.

España: 4.15 p. m.

Italia: 4.15 p. m.

Francia: 4.15 p. m.

Alemania: 4.15 p. m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Levante?

Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil: FOX Sports 1 Brasil, Fox Sports Web, Fox Sports App

Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

Costa Rica: Sky HD

Ecuador: ESPN Play Sur

Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1, Free

Alemania: DAZN

Internacional: Facebook Live

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

España: Movistar Laliga 1, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar+, Mitele Plus, Movistar Laliga

Reino Unido: LaLigaTV, Premier Player HD

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela: ESPN Play Sur

Alineación del Real Madrid

Thibaut Courtois; Álvaro Odriozola, Raphael Varane, Éder Militao, Ferland Mendy; Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos; Marco Asensio, Karim Benzema, Eden Hazard.

Alineación del Levante

Aitor Fernández; Miramón, Vezo, Postigo, Clerc; Morales, Malsa, Radoja, Bardhi; Roger y Dani Gómez.

