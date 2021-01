Neymar Júnior realizó las divisiones inferiores , debutó y tocó la gloria con el Santos FC . Y como todo hincha, no se perdió el partido más importante del Peixe en los últimos años: la final de la Copa Libertadores. No obstante, el futbolista no pudo celebrar con el equipo de sus amores, ya que finalmente Palmeiras se hizo con el título gracias a un gol de Breno en los últimos minutos.

Su compañero de equipo Leandro Paredes grabó la reacción del brasileño en el preciso instante en que Lopes anotó el 1-0 para el Verdao. En las imágenes apareció atento al televisor cuando Breno conecta de cabeza. En ese momento, la estrella del París Saint-Germain se alzó un poco la camiseta del Peixe y realizó algunas señales a la pantalla , donde parecía querer explicar que los defensores dejaron libre al goleador del Palmeiras.

Mira aquí la reacción de Neymar

Tras el pitazo final y con la celebración de Palmeiras, Neymar Junior usó su cuenta de Twitter para enviarle un mensaje al Santos FC. “Felicidades a los atletas del Santos por llegar a la final. Lamentablemente no fue esta vez. Es parte, muy buen grupo. ¡Ya han hecho historia!”, escribió el deportista que milita en el PSG de Francia.

Asimismo, el brasileño no dudó en felicitar al Verdao por haber conseguido la segunda Libertadores en su historia . “¡Felicidades a Palmeiras por el título! ¡Es muy importante para el fútbol brasileño que esta copa continúe en nuestro país!”, sostuvo.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.