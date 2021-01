Lapadula hace intenso reclamo por penal no cobrado en el Benevento vs. Inter

Gianluca Lapadula no controló su desazón al no encontrar la máxima pena a su favor en el partido correspondiente a la jornada 20 de la Serie A, Benevento vs. Inter, ¿qué sucedió en el encuentro del peruano?

Cuando el marcador favorecía al equipo de Romelu Lukaku por la mínima diferencia y el reloj marcaba apenas los 10 minutos del compromiso, el delantero de 30 años recibió el centro de su compañero Glik y con una buena actuación ingresó al área, pero la jugada fue abortada por la defensa de los negriazules.

Gianluca Lapadula, atacante de la selección peruana, fue derribado por el zaguero Andrea Ranocchia, sin embargo, el árbitro Fabrizio Pasqua determinó que no había falta, lo cual generó la molestia del ‘Tanque Inca’.

Video del reclamo de Gianluca Lapadula

Incluso el narrador del cotejo se mostró sorprendido por la decisión del réferi, pese a que —si habría dudas— podría recurrir al videoarbitrjae (TAS) para aclarar la jugada.

No obstante, segundos después hinchas compartieron en las redes sociales imágenes en las que se muestra que previo al movimiento en el área, Gianluca Lapadula habría tocado el balón con las manos.

La contrariedad de los brujos se incrementó con el desarrollo del partido, pues Inter supera a Benevento por 4-0 con doblete de Romelu Lukaku, gol de Lautaro Martínez y autogol de Riccardo Improta.

