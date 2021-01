FC Barcelona: filtran nombres de jugadores que no estarían la próxima temporada

El FC Barcelona no afronta su mejor momento tras perder la final de la Supercopa de España ante el Athletic Bilbao. El equipo de Ronald Koeman tampoco ha dado la talla en LaLiga Santander y tiene un duro reto ante el PSG por los octavos de final de la Champions League.

A pesar de que el panorama no es el mejor para el equipo de la Ciudad Condal, el área directiva no puede detenerse, por lo que ya están planificando cómo se conformará la plantilla 2021-2022. Es muy posible que Lionel Messi no siga en el siguiente curso.

El informe técnico de Ramón Planes para la Comisión Gestora del FC Barcelona señala que la intención de cara a la próxima temporada es encontrar salida para jugadores como Junior Firpo, Samuel Umtiti o el portero Neto. Dicha información fue publicada por el portal de noticias Esport3.

“Esto, más la promoción de jóvenes talentos del fútbol base, como puede ser el caso de Baldé, supondría un futuro ahorro en masa salarial de la plantilla, ya que el salario de Eric García es sensiblemente al de un jugador, por ejemplo, como Umtiti”, se logró leer en el documento.

Los tres futbolistas en cuestión no han gozado de muchas oportunidades bajo la dirección de Ronald Koeman, salvo Neto, quien fue titular mientras Ter Stegen se recuperaba de una lesión.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.