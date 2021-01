Carlos Tévez: “Siento que soy el último gran ídolo de la época dorada de Boca”

Tras cerrar la temporada 2020/21 con la obtención de la Copa Diego Maradona y la eliminación en semifinales de la Copa Libertadores, el capitán Carlos Tévez rompió su silencio y habló sobre su futuro en el Xeneize, así como también si es que se considera un ídolo del club.

“Siento que soy el último gran ídolo de la época dorada de Boca Juniors. Eso hace que infle el pecho, tengo un orgullo muy grande. Puedo dejar un legado para que los más chicos sepan cómo se juega en Boca”, empezó el ‘Apache’ en diálogo con TyC Sports.

Tras ser consultado sobre si todavía puede seguir jugando en Boca Juniors , Tévez aseguró estar en óptimas condiciones. “Obvio que debo dar el ejemplo para los muchachos porque soy el capitán. Hay que estar cerca de ellos para dar lo mejor. Con ‘Cali’ (Izquierdoz) fuimos correctos con eso de estar en forma, bien de peso. En Boca jugamos finales todos los fines de semana y nunca nos podemos dar el gusto de tener kilos de más”, señaló el jugador de 37 años.

“A medida de que uno va creciendo tiene que estar más flaco para no perder velocidad. Nunca me imaginé que a los 37 iba a estar como estoy físicamente. No tengo problemas de articulaciones ni nada. Entreno a la par de mis compañeros”, añadió el compañero de Carlos Zambrano.

Por último, Carlos Tévez se refirió a la eliminación que sufrieron a manos de Santos. “Salir campeón de la Argentina no alcanza para lo internacional. Mi cabeza piensa en cambiar para tener más posibilidades, porque si uno se queda con lo que tiene, va a quedar siempre en semifinal o final. No alcanza con jugar lindo o tener determinaciones en la última parte. Hay que aparecer en momentos difíciles, si no es muy difícil ganar la Libertadores”, detalló.

