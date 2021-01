Tottenham vs. Liverpool se enfrentan hoy, jueves 28 de enero de 2021, por la fecha 20 de la Premier League. El partido, que tendrá lugar en el Tottenham Hotspur Stadium, se podrá ver desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

Con 34 puntos, el Liverpool se ubica en la posición 5 de la tabla. Y ahora visita a su rival con la mira puesta en reencontrarse con la victoria, pues en sus últimos cinco partidos ha perdido 3 y empatado 2. Y ni qué hablar de su derrota ante Manchester United por la cuarta ronda de la FA Cup, acaso develando la peor época de Klopp al mando de los Rojos.

“Sé que la gente espera que esté de mal humor o lo que sea, no lo estoy, tomo la situación como está y salgo y me aseguro de que estemos listos para una lucha. Estaremos listos para una lucha mañana por la noche, pero no sé adónde nos llevará”, anticipó el entrenador alemán en rueda de prensa.

En la otra orilla, el Tottenham se posiciona en el puesto 7 con 33 puntos, solo por uno debajo de su rival de hoy. El cuadro de José Mourinho tiene una mejor racha: están invictos en sus últimos cuatro partidos de la Premier League.

Para este juego, el entrenador portugués ha vaticinado sobre su rival que “tienen atacantes del máximo nivel, y crean oportunidades en todos los partidos. Y nosotros somos un equipo bien organizado, no seremos un rival fácil”.

¿A qué hora juega Liverpool vs. Tottenham?

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m.(ET) / 12.00 p. m. (PT)

México: 2.00 p. m.

Costa Rica: 2.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

Francia: 9.00 p. m.

Alemania: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Tottenham vs. Liverpool?

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Bolivia: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Brasil: DAZN

Canadá: DAZN

Chile: ESPN Play Sur, ESPN Sur

China: QQ Sports Live, PPTV Sport China

Colombia: ESPN Colombia, ESPN Play Sur

Costa Rica: Sky HD

Ecuador: ESPN Play Sur

Francia: RMC Sport 1, Free, Canal+ Sport, RMC Sport en direct

Alemania: Sky Sport UHD, Sky Ticket, Sky Go, Sky Sport 1/HD

Guatemala: Sky HD

Italia: Sky Sport Uno, SKY Go Italia, NOW TV, Sky Sport Football

Japón: DAZN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Panamá: Sky HD, Flow Sports App, Flowsports.co

Paraguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Sur, ESPN Play Sur

España: DAZN

Reino Unido: BT Sport Extra, BT Sport Ultimate, BTSport.com, BT Sport App, BT Sport 1

Estados Unidos: SiriusXM FC, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App, UNIVERSO NOW, NBCSN, NBCSports.com, UNIVERSO

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Venezuela: ESPN Play Sur

Alineación del Tottenham

Lloris, Aurier, Sánchez, Dier, Reguilón, Hojbjerg, Winks, Bergwijn, Ndombélé, Son y Kane.

Alineación del Liverpool

Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson, Henderson, Thiago, Wijnaldum, Salah, Firmino y Mané.

¿Dónde ver Tottenham vs. Liverpool EN VIVO GRATIS?

Este partido de Tottenham vs. Liverpool por la Premier League se podrá ver también desde los links que ofrece la página de Roja directa.

¿Cómo ver Liverpool vs. Tottenham EN VIVO en Roja directa?

La página principal de Roja directa muestra los próximos eventos según la hora local del usuario que accede a ellas.

¿Cómo ver Roja directa EN VIVO ONLINE gratis?

Para ver Roja directa ingresa a la web y podrás visualizar la lista de eventos organizados en orden cronológico. Al abrir un evento, podrás ver todos los enlaces disponibles. Al hacer clic en uno de estos, serás redirigido a la página correspondiente.