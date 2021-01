Matías Succar sobre Pizarro: “Sería un sueño lograr un poco de lo que hizo”

El delantero peruano Matías Succar es uno de los últimos jugadores del fútbol nacional en emigrar a Europa. El exjugador de Deportivo Municipal fichó por el LASK de Austria con la intención de progresar en dicho continente.

“Feliz por mi presente, emigrar era uno de mis objetivos a corto plazo. Sentí que, luego de los años jugando a nivel profesional en Perú, era el momento de jugar en el exterior porque había hecho las cosas bien. Mentalmente espetaba preparado y enfocado en que lo mejor para mí era emigrar”, aseguró ‘Mati’ a DirecTV Sports.

El goleador afirmó que aceptó fichar por LASK porque mostraron mucho interés en él y en un proyecto a largo plazo. Además, que no querían que llegue para solucionar los problemas, sino para crecer, mejorar y lograr una buena adaptación.

Succar reveló que trata de seguir los pasos de Claudio Pizarro, quien se fue al Werder Bremen de la Bundesliga muy joven y nunca tuvo que volver al fútbol peruano. “Hizo una carrera histórica. Sería un sueño lograr un poco de lo que hizo”, agregó.

El exfutbolista de Deportivo Municipal jugó dos amistosos con el LASK en la posición de atacante central. “Había que adaptarse a las técnicas, pero estoy bien. Me siento cada día mejor. Los partidos me han ayudado bastante y el hacer el gol me ha dado mucha confianza como delantero”, concluyó.

