WWE llevará a cabo este domingo 31 de enero el Royal Rumble 2021 desde el Tropicana Field de San Petersburgo, en uno de los eventos más esperados por los fanáticos. Una de las luchas oficializadas para el fin de semana será el que protagonizarán Drew McIntyre y Goldberg, por el campeonato Mundial.

La superestrella escocesa fue quien triunfó en la Batalla Royal masculina del año anterior y se ganó la oportunidad de retar a Brock Lesnar en WrestleMania 36. Sin embargo, en la actualidad la historia es otra y ahora será él quien defienda el título de WWE y será nada menos que ante un miembro del Salón a la Fama.

Esta batalla entre dos monstruos da lucha libre estuvo a punto de suspenderse debido a que McIntyre dio positivo en COVID-19 hace poco más de dos semanas, justo cuando recién había comenzado su rivalidad con Goldberg. Pese a los obstáculos, el duelo se confirmó y el británico se recuperó y estuvo en el último episodio de Monday Night Raw, este lunes 26 de enero.

“Estoy feliz, ya sabes cómo fue la mirada de Goldberg en RAW, ese es el Goldberg que quiero. Ese es el Goldberg del que estaba hablando, 173-0, ese fue uno de los mejores momentos de su carrera. Él ha demostrado con esta nueva racha, de regresos y victorias sobre los campeones, que sigue siendo el mismo. Todavía tiene eso”, sostuvo el popular Drew.

McIntyre le mandó un mensaje directo a Golgberg: “Estoy emocionado de ver esa mirada en tus ojos. No puedo esperar hasta el domingo. Va a ser un combate increíble. No importa lo que piense la gente, te diré ahora mismo lo que va a pasar. Somos los dos pesos pesados y no tenemos miedo de golpear o ser golpeados. Nos vamos a dar una paliza el uno al otro. Al final, mi bota conecta con tu cara. Todo lo que necesito es un Claymore”.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín La República Deportes y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.