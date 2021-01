Universitario de Deportes: botín crema

Universitario se juega el partido más importante de su historia institucional desde hace más de 8 años y hoy este encuentro llega a un momento cumbre. Indecopi presentó los resultados del megaoperativo que inició en el 2020, en el que investigó supuestas irregularidades en el proceso concursal, las cuales podrían llevar a una reducción de la deuda que aqueja al club.

Hania Pérez de Cuéllar, presidenta del Consejo Directivo del Indecopi; José Rojas, gerente legal, y Ana Peña Cardoza, gerenta de Supervisión y Fiscalización, presentaron los resultados del análisis de más de 700 mil archivos. “Esta es quizás la investigación más grande que hizo Indecopi desde que se creó”, afirmó Pérez de Cuéllar.

Cabe hacer hincapié en que el megaoperativo buscó en concreto verificar presuntas infracciones de administradores y acreedores, y la situación de los créditos reconocidos. Este último tema es el que mantiene en vilo al pueblo crema, que esperaban alguna reducción que, a la larga, pudiera provocar cambios en la Junta de Acreedores.

Los hallazgos

Luego de resumir el proceso que ha llevado a la ‘U’ a esta situación, cuyo inicio data del año 1994, se procedió a informar sobre la existencia de algunos montos que no se habrían declarado, por ende, no deberían haber sido tomados en cuenta como parte de la deuda.

Se encontró, por ejemplo, que Gremco (máximo acreedor) no habría declarado una donación de la junta de propietarios por 2,5 millones de dólares, algo que debió haber hecho al inicio del proceso concursal . Por otro lado, se reveló la no declaración de 44 mil dólares por ingresos por publicidad y eventos, al igual que 400 mil soles de Gremco Publicidad.

Por otro lado, existirían 5 áreas del estadio Monumental que Gremco no entregó a Universitario, las mismas que le corresponden según peritaje del 2006 y que las administraciones no pelearon por recuperarlas. En total, hay montos de hasta 2.544.389,50 dólares que no se habrían declarado desde el 2012.

También se encontraron irregularidades en el accionar de administradores, como faltas a los requisitos exigidos por ley, haber adelantado pagos a trabajadores y pagado gratificaciones en exceso (Solución y Desarrollo), firma de contratos de préstamo al propio administrador (Carlos Moreno) y pago de facturas sin el debido sustento (Consultoría Finanzas y SyD).

Lo que sigue

¿La deuda se reduce? ¿Gremco dejará de ser cabeza de la Junta de Acreedores? ¿Se sancionará de alguna forma a los exadministradores? No, por el momento. Los resultados pasarán a una instancia resolutiva que abarcaría ir primero a la Comisión de Procedimientos Concursales, luego a la Sala de Procedimientos y, finalmente, a la vía judicial. Es aquí donde se sabrá si existe algún tipo de cambio o sanción, proceso que podría tomar hasta 9 meses.

El panorama no ha cambiado mucho, un ejercicio matemático simple indica que, si se concreta la reducción de la deuda en favor de Gremco, eso no modificaría su puesto en la Junta de Acreedores, aunque lo pertinente es esperar si los resultados de esta investigación serán tomados en cuenta. Este partido se alarga cada vez más, con interminables tiempos extra.

El informe final

Informe final de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del Indecopi revela que Gremco Corp no habría declarado más de US$ 2,5 millones a favor de la ‘U’.

Informe final - Indecopi.

