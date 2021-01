Mesut Özil y su drástica rebaja de sueldo en el Fenerbahce

Mesut Özil fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Fenerbahce de Turquía. El volante alemán llega luego de no tener mucha actividad durante la última temporada en el Arsenal de Inglaterra.

Uno de los asuntos que más llamó la atención de los medios sobre el traspaso ha sido la diferencia en el sueldo que el futbolista recibirá en comparación con lo que percibía en el Arsenal.

Fenerbahçe dio a conocer a través de la Plataforma de Divulgación Pública de Turquía (KAP), los detalles del contrato que firmó Özil. El campeón del mundo con la selección alemana ganará 3 millones de euros anuales, mucho menos que los 16 que recibía en el cuadro inglés.

El equipo turco no pagará el sueldo del mediocampista para esta temporada, sino solamente una comisión de 500.000 euros aproximadamente, hasta fin del año futbolístico en Europa. A partir de la temporada 2021-2022, y por los próximos tres años de contrato, el Fenerbahçe se encargará de pagarle el sueldo.

En tanto, Özil se mostró muy esperanzado de cumplir un buen papel en el club turco. Incluso, se animó a confesar su simpatía histórica con el Fenerbahçe. “Siempre he jugado bajo presión, aquí también habrá presión, pero es distinto, porque el Fenerbahçe es un club que amo y valoro”, manifestó en la conferencia de prensa en la que fue presentado.

“Siempre he sido del Fenerbahçe y lo seguiré siendo. Recuerdo que de pequeño veía partidos del Galatasaray, el Fenerbahçe y el Besiktas... y me hice del Fenerbahce”, agregó.

Por otro lado, reafirmó su decisión de no volver a jugar por la selección alemana. “Cuando me voy por un camino, nunca regreso. Por eso no va a ser. Si me invitan ahora desde la selección, no lo aceptaré”, sostuvo.

