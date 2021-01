Lapadula recordó el paso de Vargas por Italia: “Tenía un buen toque zurdo”

Entre el 2008 y el 2012, el exjugador de la selección peruana Juan Manuel Vargas vivió la mejor etapa de su carrera, como futbolista de la Fiorentina. Las sobresalientes actuaciones del ‘Loco’ en cada fecha de la Serie A concitaban la atención de los fanáticos del Perú e Italia. En este último grupo se encontraba Gianluca Lapadula, según lo reveló el propio delantero en una reciente entrevista.

“Recuerdo muy bien a Vargas en la Fiorentina. Tenía un buen toque zurdo”, declaró el atacante en diálogo con RPP ante la pregunta de si seguía a los representantes peruanos en el fútbol europeo. Además del exdefensa de Universitario, ‘Lapagol’ mencionó a Jefferson Farfán y Claudio Pizarro como otros jugadores de quienes se mantenía al tanto.

“También seguí a Farfán cuando estaba en el PSV, a Pizarro cuando estaba en el Bayern Múnich. Me encantaba su manera de jugar en el aire y su definición. Era fan de todos los peruanos”, agregó Lapadula.

Vargas jugó casi diez temporadas en el fútbol italiano. Foto: EFE

Lapadula sobre Paolo Guerrero: “Me gustó su manera de jugar”

En tanto, acerca del ‘Depredador’, el futbolista del Benevento reconoció que no lo conoce personalmente, pero admira su estilo. “Paolo es un gran delantero. Nunca tuve la oportunidad de hablar con él, pero espero hacerlo pronto. Me gustó su manera de jugar”, afirmó.

Respecto a la cuestión sobre el número de camiseta que usaría en caso coincida con Guerrero en una convocatoria de la selección, Lapadula manifestó no tener problemas en cederle su clásica casaquilla con el dorsal ‘9′, el cual usó en los partidos contra Chile y Argentina por las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022.

“Ese es su número. A mí no me interesa eso. Yo espero ayudar a una selección, que está ya muy fuerte. Siempre he jugado con el ‘9’, (aunque), también con el ’10′. Con el ’13′ cuando era pequeño. No es importante. Puedo jugar con cualquier número y lo más importante es ganar”, aseveró.

