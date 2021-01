Uno de los jugadores encargados de suplir a Paolo Guerrero en las primeras fechas de las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022 fue Gianluca Lapadula. El delantero del Benevento debutó con la selección peruana vistiendo la camiseta ‘9′, dorsal que el ‘Depredador’ se ha ganado gracias a sus goles. Por ello, ‘Lapagol’ aseguró que, en caso de que ambos coincidan en el equipo, no tendrá inconvenientes en devolverle la casaquilla.

“ Ese es su número . A mí no me interesa eso. Yo espero ayudar a una selección que está ya muy fuerte”, dijo Lapadula en entrevista con RPP. Acerca del nuevo número que escogería, indicó que es un tema que no le preocupa mucho. “Yo siempre he jugado con el ‘9’, (aunque) también con el ’10′. Con el ’13′ cuando era pequeño. No es importante. Puedo jugar con cualquier número y lo más importante es ganar”, sostuvo.

El atacante de 30 años agregó que todavía no ha podido reunirse con Guerrero, pero le gustaría hacerlo en un futuro no muy lejano. “Paolo es un gran delantero, nunca tuve la oportunidad de hablar con él, pero espero hacerlo pronto. Me gustó su manera de jugar”, declaró.

Gianluca Lapadula reemplazó a Paolo Guerrero en dos partidos de las eliminatorias. Foto: EFE

Lapadula: “Nunca he rechazado a la selección”

En otra parte de la conversación, Lapadula aclaró por qué no jugó con la selección inmediatamente después de su primera reunión con el entrenador Ricardo Gareca, pese al entusiasmo inicial que afirmó haber sentido.

“Hace cinco años, cuando me reuní con el ‘profe’ Gareca, me gustó mucho la idea de jugar por Perú, pero también quería acercarme mucho más a mis orígenes, estudiar más el idioma y mi historia. Nunca he rechazado a la selección, esa es la verdad. Tenía los play-offs con mi equipo, Pescara. En ese momento no estaba muy cerca al país”, reveló.

