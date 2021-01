Pachuca vs. Cruz Azul se enfrentan EN VIVO HOY, lunes 25 de enero de 2021, por la tercera fecha del Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX. Este choque entre los dos equipos necesitados de victorias tendrá lugar en el Estadio Hidalgo desde las 9.00 p. m. (hora mexicana) y 10.00 p. m. (hora peruana). El juego será transmitido por Fox Sports 2 y Claro Sports en México y por TUDN en Estados Unidos.

Podrás seguir cada incidencia de este partido, las mejores jugadas y todos los goles en directo a través de la cobertura minuto a minuto que realizará La República Deportes y que encontrarás mediante este link.

Los tuzos no han ganado en lo que va del torneo: su primer partido fue un empate 1-1 ante Juárez y el segundo fue una igualdad sin goles con León. Tampoco lo ha hecho la Máquina Cementera, que hasta ahora solo ha perdido frente a Santos Laguna (1-0) y Puebla (también 1-0). Ambos deben buscar victorias para no quedarse atrás en el campeonato.

Cruz Azul vs. Pachuca EN VIVO HOY por la Liga MX. Foto: CruzAzulCD/Twitter

El conjunto de Juan Reynoso pasa también por otros problemas: aún no pueden contar con Pol Fernández y Walter Montoya. Mientras que Pablo Aguilar se recupera de su lesión y Jonathan Rodríguez no jugará por indisciplina. Hace unos días, Pablo Pezzolano, el estratega de Pachuca, sostuvo que su equipo no se confiaba de los problemas internos de su rival.

¿A qué hora juega Pachuca vs. Cruz Azul?

México: 9.00 p. m.

Estados Unidos: 10.00 p. m. (ET) / 7.00 p. m. (PT)

Guatemala: 9.00 p. m.

Costa Rica: 9.00 p. m.

Colombia: 10.00 p. m.

Ecuador: 10.00 p. m.

Perú: 10.00 p. m.

Bolivia: 11.00 p. m.

Venezuela: 11.00 p. m.

Chile: 12.00 a. m. (martes 26)

Paraguay: 12.00 a. m. (martes 26)

Uruguay: 12.00 a. m. (martes 26)

Argentina: 12.00 a. m. (martes 26)

España: 4.00 a. m. (martes 26)

¿Qué canal transmite Pachuca vs. Cruz Azul?

México: Fox Sports 2, Fox Sports App, Claro Sports, Marca Claro

Estados Unidos: TUDN USA, ESPN Deportes, UniMás, Univision NOW, ESPN Deportes +, TUDN.com, TUDN App

Guatemala: Fox Sports 2, Fox Sports App, Claro Sports

Honduras: Fox Sports 2, Fox Sports App, Claro Sports

El Salvador: Fox Sports 2, Fox Sports App, Claro Sports

Nicaragua: Fox Sports 2, Fox Sports App, Claro Sports

Costa Rica: Fox Sports 2, Fox Sports App, Claro Sports, Marca Claro

Panamá: Fox Sports 2, Fox Sports App, Claro Sports

Perú: Claro Sports, Marca Claro

Colombia: Claro Sports, Marca Claro

Argentina: Claro Sports, Marca Claro

Chile: Claro Sports, Marca Claro

Ecuador: Claro Sports, Marca Claro

Bolivia: Claro Sports, Marca Claro

Paraguay: Claro Sports, Marca Claro

Uruguay: Claro Sports, Marca Claro

Cruz Azul vs. Pachuca EN VIVO HOY por la Liga MX. Foto: Tuzos/Twitter

Alineaciones del Pachuca

Esta es la probable alineación de Pachuca: Ustari; Catalán, Cabral, Herrera, Aguirre; Chávez, Guzmán, Sánchez; Pardo, Ibarra y Quiroga.

Alineaciones del Cruz Azul

Esta es la probable alineación de Cruz Azul: Corona; Escobar, Domínguez, Reyes, Jiménez; Yotún, Rivero, Baca; Pineda, Alvarado y Giménez.

¿Dónde ver Pachuca vs. Cruz Azul?

En México, este partido por la Liga MX podrá verse a través de Fox Sports 2 y Claro Sports. En los Estados Unidos, la transmisión del Pachuca vs. Cruz Azul EN VIVO irá por TUDN USA, tanto por TV como por su web y su aplicación. Descubre dónde podrás hallar dicha señal.

Cruz Azul vs. Pachuca EN VIVO HOY por TUDN. Foto: TUDNUSA/Twitter

¿Cómo ver Pachuca vs. Cruz Azul en TUDN?

Para ver la transmisión del Pachuca vs. Cruz Azul en Estados Unidos, puedes encontrar la señal de TUDN en estos canales, según tu compañía de televisión de cable o satélite:

AT&T: 658

DirecTV: 464 (SD y HD)

Verizon FiOS: 1524

Dish: 869 (HD).

Además, puedes encontrar la señal EN VIVO de TUDN en su página web oficial y en su app para dispositivos móviles.

¿Cómo ver TUDN por internet gratis?

Puedes ver la programación de TUDN EN VIVO por internet desde su portal web www.tudn.com. Recuerda que para gozar de estas transmisiones debes ingresar los datos de tu proveedor de TV de paga.

Asimismo, si quieres mirar el Pachuca vs. Cruz Azul por TUDN EN VIVO desde un dispositivo móvil, puedes descargar la aplicación TUDN: TU Deportes Network desde App Store o Google Play para equipos Apple y Android. Así como en la web, debes ingresar los datos de tu servicio de TV por cable o satélite.

