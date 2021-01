Salvador Cabañas reveló que ha perdido la visión en el ojo izquierdo

El 25 de enero del 2010, el entonces futbolista Salvador Cabañas, delantero del América de México, recibió un balazo en la cabeza cuando se encontraba en un bar de la capital mexicana. A 11 años del ataque que frustró su carrera, el paraguayo reveló en una entrevista que ha perdido la visión en uno de sus ojos.

“Tengo ya problemas de la vista y no voy a recuperarme nunca de eso. Ya no veo bien del lado izquierdo y eso me da problemas cuando llego a jugar, pero ahí sigo de pie”, declaró Cabañas en conversación con el programa radial colombiano Alargue Caracol.

Dos años después de sufrir el atentado, el exfutbolista volvió a las canchas de juego en su país natal, aunque lo hizo en equipos de segunda y tercera división. En 2014, llegó a firmar por un club de la Cuarta División de Brasil, pero antes de cumplir los dos meses aseguró que le costaba mantener el ritmo de entrenamiento de sus compañeros y anunció su retiro.

Cabañas se preparaba para disputar el Mundial 2010 con Paraguay. Foto: EFE

Recientemente, el ‘Mariscal’ reveló que su situación financiera es estable y que no tiene pensado dejar su país debido a la pandemia. “Tengo algunos negocios y además la federación paraguaya me paga por ayudar con la selección. Estoy tranquilo. Eso sí, no pienso salir más de Paraguay. Ese virus es muy malo. Me quedo en la casa de mis padres”, aseguró.

En cuanto al responsable del atentado, en 2019 la justicia mexicana condenó a 20 años de prisión al narcotraficante José Balderas Garza, sindicado por su propio guardaespaldas como autor del disparo. Por su parte, Cabañas también reconoció a Balderas como su agresor más de un año y medio después de ocurrido el hecho.

