Morquio: jugó en Alianza Lima, estuvo preso y ahora pide trabajo en Twitter

Quizás la mayoría de hinchas de Alianza Lima no recuerden el nombre de Sebastián Morquio, defensor que vistió la blanquiazul en 2003 ; sin embargo, para los fanáticos de Huracán es casi un ídolo. Es por eso que en Argentina no pasó desapercibida la historia del uruguayo, quien contó en una entrevista que estuvo preso durante 30 días y que actualmente se encuentra buscando trabajo por Twitter.

En conversación con el diario Olé de Argentina, Sebastián Morquio comentó que fue lo que pasó para que terminara tras las rejas. “Estuve preso 30 días. Salí el 21 de diciembre. Se dio vuelta la taba, como se dice. Todo lo que venía bien encaminado, siendo intermediario, llevando jugadores a la Argentina y a Chile, todo lo que hacía para mantener a mi familia, se dio vuelta en un año muy complicado”, empezó revelando el exjugador blanquiazul.

“Fue por arañón de mi perro. Mi madre estaba comiendo en la cama, el perro se le subió y la arañó. Es un semipitbull, porque es mezcla, y le arañó la cara. Una vecina me hizo una denuncia con mentiras, y como el perro era mío, pagué las consecuencias. Gracias a Dios al perro no lo sacrificaron porque no la mordió en ningún momento, sólo la arañó y terminé quedando preso. Me separaron hasta de mi mamá, encima soy yo el que la mantengo”, señaló Morquio.

Finalmente, el exdefensor uruguayo relató cómo son sus días tras haber salido de prisión. “Tengo domiciliaria: desde las 23.00 horas hasta las 7.00 horas (del día siguiente) tengo que estar en mi casa. Después soy libre. No tengo tobillera ni nada raro, pero como se dice, abracé una causa para estar libre”.

Sebastián Morquio busca trabajo en redes sociales. Foto: Twitter

