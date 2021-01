Gianluca Lapadula: “Nunca he rechazado a la selección”

Desde el primer acercamiento entre Ricardo Gareca y Gianluca Lapadula para la convocatoria del jugador a la selección peruana, tuvieron que pasar más de cuatro años para que el delantero vista la camiseta rojiblanca en un partido oficial. Acerca del considerable tiempo transcurrido para su debut con Perú, el ‘Bambino’ explicó por qué esperó para aceptar el llamado del ‘Tigre’.

“Hace cinco años, cuando me reuní con el ‘profe’ Gareca, me gustó mucho la idea de jugar por Perú, pero también quería acercarme mucho más a mis orígenes, estudiar más el idioma y mi historia”, declaró el futbolista del Benevento en entrevista con RPP. “Nunca he rechazado a la selección, esa es la verdad. Tenía los play-offs con mi equipo, Pescara. En ese momento no estaba muy cerca al país”, agregó el atacante.

La experiencia de representar a una selección nacional fue motivo de “orgullo”, aseguró Lapadula. “Para mí fue un orgullo jugar con la blanquirroja. Para un jugador es algo muy importante la selección. Mis compañeros de Benevento se pusieron muy felices, espero poder tener continuidad con Perú”, expresó.

Lapadula suma dos partidos con la selección peruana. Foto: EFE

Respecto a sus objetivos con el equipo, no dudó en aspirar a repetir lo conseguido en el proceso anterior. “Yo siempre he apoyado a Perú, desde pequeño. La verdad que mi objetivo es llegar al Mundial”, dijo ‘Lapagol’.

Gianluca Lapadula jugó por primera vez con la selección peruana en noviembre del 2020, durante la fechas 3 y 4 de las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022. Contra Chile en Santiago, ingresó en el segundo tiempo, mientras que con Argentina en Lima disputó los 90 minutos. No obstante, todavía no ha podido marcar con Perú.

