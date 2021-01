Edhu Oliva: “Quiero ganarlo todo con Alianza y llegar a la selección”

Pese a que posee muchas cualidades técnicas, Edhu Oliva considera que sus mejores armas para desarrollar su carrera son la humildad y el compromiso; características que no le faltarán en su tarea de hacer que Alianza Lima recupere el nivel que, según dijo, nunca debió perder. El volante de 25 años reveló momentos claves que influyeron en su presente y la valoración que le tiene a su carrera.

¿Cuál fue el camino que pasaste para ser futbolista?

Mi vida ha sido muy difícil, he pasado muchas cosas para llegar a donde estoy y tener lo poco que tengo. De chiquito iba con mi mamá al centro de salud para que pueda vender sus cositas, trataba de hacer reír a los doctores para que puedan comprar. Mi tío tenía un carwash e iba a ayudarlo y me ganaba mi propina, luego fui cobrador con mi papá que trabaja en una línea de combis, muchas cosas, iba a los clubes a vender mis chocotejas.

¿Te imaginaste llegar a Alianza?

Sí, desde muy pequeño tuve esa idea, ese sueño de jugar en un equipo grande como Alianza Lima y gracias a Dios se me está dando la oportunidad. Estoy muy ilusionado y emocionado al saber que un grande se fija en mí.

¿Dudaste llegar a Alianza?

No dudé, pero sí tuve otras ofertas en Perú, incluso estaba cerca de cerrar con un club y se dio a último momento lo de Alianza Lima.

¿Qué te animó a firmar por Alianza, considerando que jugará la Liga 2?

Así esté en primera, segunda o tercera división, Alianza va a seguir siendo Alianza, uno de los equipos más grandes del Perú. Y eso fue lo que me impulsó y conversando con algunos técnicos y jugadores me dijeron que aproveche.

¿Cuáles son tus expectativas con el equipo?

Mis expectativas son muy buenas, esté quien esté creo que vamos a ser un grupo sólido, juegue en primera o segunda habrá mucha presión y tenemos que estar unidos para sobrellevar. Estar en un grande como Alianza implica luchar para estar en la cima.

¿Y tu objetivo personal?

Ganarlo todo con Alianza y jugar de la mejor manera para así llegar a la selección peruana y salir al extranjero. Me gusta mucho la competencia inglesa.

Edhu Topa: "Es un sueño jugar en un equipo grande como Alianza Lima". Foto: difusión

¿Qué piensas de las indisciplinas?

Creo que en cualquier club donde estés tienes que respetarlo, es la empresa que te contrata para que des todo y la que le da comer a tu familia.

¿Cómo manejas tu carrera en ese sentido?

Me gusta estar con mis amigos en la calle, chacoteando o molestando, pero no me van a ver nunca tomando o fumando en la calle. Me van a ver pasándola bien entre amigos, pero no haciendo otro tipo de cosas.

¿Piensas que jugar en segunda división te aleja de la selección?

No creo, la verdad, porque el profe siempre dijo que no le cierra las puertas a nadie, mientras yo siga jugando bien y haciendo las cosas bien creo que él va a mirar a todos. Mi esfuerzo va a ser el mismo o incluso más.

En tu convocatoria a la selección ¿hablaste con Gareca?

Cuando me llamaron fue una gran experiencia, guardo lo mejor de esa experiencia. Gareca hizo una charla individual con cada uno y dijo lo que quería de mí para la selección, que le gustaba mi juego y lo que me faltaba.

Se viralizó un video en el que entrenas en una cochera...

Es la fábrica del hermano de Gianfranco (Chávez) y su suegro me dijo que ahí tenía un espacio para poder entrenar, él subió a sus redes y todos lo repostearon. Yo siempre busco poder entrenar para llegar de la mejor manera a la siguiente temporada.

¿Sabía que...?

Llegó. Carlos Bustos, nuevo DT íntimo, arribó al Perú con su asistente Héctor Islas. Ambos cumplirán cuarentena.

Lo conoce. “Siempre me apoyó y dio consejos”, señaló Oliva sobre Bustos, con quien trabajó en la U. San Martín.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.