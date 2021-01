Universitario de Deportes: crema partida

En febrero se cumplirá un año desde que venció el plazo para que Universitario cumpla con el plan de reestructuración, un año con la sombra de la liquidación rondando mientras los acreedores no se ponen de acuerdo en la forma en que el club crema comenzará a pagar su deuda concursal.

En la última Junta de Acreedores (agosto 2020), la entonces flamante administración de Sonia Alva propuso ampliar el plan hasta setiembre del 2021, periodo en el que se pondrían en valor los activos para gestionarlos (concesionar, arrendar, etc). Sin embargo, no se llegó al 66,67% requerido para la aprobación, ya que un sector de acreedores, Sunat entre ellos, encontró peligro de venta de inmobiliarios en un plan que no fue consensuado. Solo Gremco votó a favor.

Acusada constantemente por los hinchas de buscar favorecer a Gremco, y de no hacer suficiente para pelear en tribunales la reducción de créditos de la constructora, Sonia Alva salió al frente para intentar llevar tranquilidad. “Los logros deportivos son importantes porque con esos ingresos extraordinarios pagamos la deuda corriente, la deuda concursal se pagará con la gestión de activos, no estamos proponiendo la venta, y si hubiera una propuesta de venta, eso no lo ve la administración.

Tampoco tenemos la potestad de liquidar nada”, aseguró en entrevista con el programa ‘Campeonísimo’.

Una presencia incómoda

Con una nueva Junta de Acreedores en el futuro, y sin un plan de reestructuración aprobado, un nuevo actor ha entrado a la telenovela que ya lleva más de 8 años. El proyecto Embajadur Crema, emprendido por exfutbolistas merengues, viene adquiriendo acreencias desde el 2020 con el aporte de un numeroso grupo de hinchas. El objetivo final según sus estatutos: condonar la deuda de lo adquirido para sanear económicamente al club.

En sus primeros pasos, Embajadur ha adquirido deudas de 89 trabajadores, pagando más de un millón de soles. Sin embargo, su actividad ya ha comenzado a levantar algunas cejas dentro de la administración de la U.

“He pedido información sobre las compras que Embajadur habría hecho a menos del costo real, tiene créditos reconocidos Es un inversionista. No tiene nada de malo, pero no es una acción altruista en beneficio a reducir la deuda, el representante de Embajadur se sienta en la Junta de Acreedores y toma decisiones”, sostuvo Alva.

En algo tiene razón, Embajadur ya tiene créditos reconocidos en la Junta de Acreedores, no obstante, es algo que los aportantes ya saben y no es ajeno al objetivo del proyecto. “¿Qué sucedería si pagáramos la deuda concursal desde el primer día como sugiere la administradora? El porcentaje de participación de Gremco, por ende, su poder, en la Junta de Acreedores se multiplicaría. Además, perderíamos la oportunidad de participar en la junta, informar al hincha, fiscalizar e incluso liderar la reestructuración de Universitario”, contestó Embajadur en su página web, recalcando que la condonación de las deudas adquiridas es el último paso de la iniciativa.

Primera fricción

Lo que empezó como un intercambio de opiniones trascendió a otro nivel el martes 19 de enero. Rainer Torres, uno de los promotores de Embajadur, dio a conocer que recibió una carta notarial por parte de la administración de Universitario, solicitando que se suspenda el supuesto uso indebido de la marca e imagen del club, algo que Sonia Alva no había descartado.

“Si Embajadur tiene ideas de recaudar fondos para beneficio de la ‘U’, es decir que entre para la administración de la ‘U’, de pronto estaríamos dispuestos a licenciar la marca o algo. No pueden usar la marca que le corresponde al club para un beneficio en particular. Está en evaluación legal el tema”, puntualizó la administradora.

La República se comunicó con Rainer Torres para conocer un poco más sobre la carta en mención. “Vamos a publicar el contenido. Nos piden que dejemos de utilizar la marca y el logo de la ‘U’, cosas que no hemos utilizado, y que rindamos cuentas de lo que se generó, cuando eso está publicado en redes. No tiene ni pies ni cabeza”, afirmó el exfutbolista del club merengue.

La próxima Junta de Acreedores será este 28 de enero, en la misma no se evaluará el plan de reestructuración, pero sí se verá un punto importante para su futura aprobación: la suspensión de derecho a voto del acreedor tributario. Con Gremco y Sunat en veredas opuestas y la administración en plena disputa con un nuevo acreedor que salta a la cancha, se vienen más batallas en ese campo de guerra llamado Universitario.

Hernán Novick cerca de ser presentado

En tanto, el primer equipo de Universitario de Deportes sigue cumpliendo sus trabajos de pretemporada en el complejo de Campo Mar.

Hoy, el volante uruguayo Hernán Novick pasará los exámenes médicos respectivos y, de estar todo en orden, podría ser presentado como nuevo jugador crema en las próximas horas.

La carta de la ‘U’ y la respuesta de Embajadur

Respuesta de Embajadur Crema.