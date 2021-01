Sheamus a Conor McGregor: “Podría tener la lucha de su vida aquí en WWE”

Conor McGregor perdió por la vía del nocaut ante Dustin Poirier este sábado 23 de enero en el combate estelar del UFC 257. El irlandés salió del retiro por tercera vez, pero esta caída podría alterar sus planes, ya que todo parece indicar que la WWE sería su nuevo destino, el cual cada vez es más cercano.

Sheamus regresó a los cuadriláteros en enero del 2019 tras superar una lesión y pese a que se encuentra en una rivalidad con Keith Lee, desea enfrentarse al popular ‘Notorious’. El excampeón de WWE conversó sobre esta posible llegada de su compatriota en el portal británico Digital Spy.

“Ha jugado con venir a WWE un par de veces. Continúa en activo, es un chico que ha ganado campeonatos, que ha hecho mucho. Creo que es el tipo de persona que siempre está pensando en probar algo diferente. Y creo que a WWE le vendría bien”, manifestó el apodado ‘Guerrero Celta’.

Asimismo, Sheamus recordó sobre el paso de algunos personajes de otros deportes que se subieron a un ring de WWE. “Hemos tenido mucha gente entrando y saliendo, muchas celebridades, muchos deportistas, como Floyd Mayweather. Así que no creo que nadie se sorprendería demasiado si finalmente viniera”, sostuvo.

Finalmente, el luchador añadió: “Siendo honesto, no creo que se trate de si va a hacerlo o no, más bien creo que se trata de cuándo. Y si quiere trabajar conmigo, sería grandioso. Podría tener la lucha de su vida aquí, podría darle un par de bofetadas a las que no está acostumbrado. De eso se trata todo, de que venga aquí y luche en un entorno diferente”.

