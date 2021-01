U. Católica vs. Palestino EN VIVO HOY, lunes 25 de enero de 2021, por la fecha 23 del Campeonato Nacional chileno. Este duelo entre dos de los equipos mejor ubicados del torneo se jugará en el Estadio San Carlos de Apoquindo desde las 6.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora de Chile). Podrás ver la transmisión de este cotejo a través de Roja directa.

Asimismo, La República Deportes ofrecerá una extensa cobertura en directo del minuto a minuto de este encuentro, con todos los goles, las mejores jugadas y mucho más. Puedes seguirla a través del siguiente link.

Los cruzados marchan primeros en la tabla del torneo, con 58 puntos, y son favoritos a hacerse con el título. No obstante, empataron sus tres últimos partidos, el más reciente de ellos ante Everton por 1-1, y su más cercano perseguidor, U. La Calera, está a tres puntos de distancia. Ahora deben obtener triunfos para tomar distancia.

U. Católica vs. Palestino EN VIVO HOY por el Campeonato Nacional. Foto: Cruzados/Twitter

Del otro lado está Palestino, equipo que marcha cuarto en el campeonato con 44 puntos, en zona de clasificación a la Copa Libertadores. El elenco de José Luis Sierra viene de 10 partidos sin perder, siendo el último la remontada 3-2 sobre Cobresal, pero también necesita el triunfo para despegarse de un Antofagasta al que solo aventaja por diferencia de goles.

U. Católica vs. Palestino EN VIVO HOY por el Campeonato Nacional. Foto: CDPalestinoSADP/Twitter

¿A qué hora juega U. Católica vs. Palestino?

Perú: 6.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

Estados Unidos: 6.00 p. m. (ET) / 3.00 p. m. (PT)

Colombia: 6.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

España: 12.00 a. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

¿Qué canal transmite U. Católica vs. Palestino?

Chile: TNT Sports 2, TNT Sports HD, Estadio TNT Sports

Internacional: Estadio TNT Sports, Bet365

Alineaciones del U. Católica

Esta es la posible alineación de U. Católica: Dituro; Rebolledo, Parot, Huerta, Cornejo; Núñez, Saavedra, Aued; Tapia, Montes y Zampedri.

Alineaciones del Palestino

Esta es la posible alineación de Palestino: Lanzillota; Carvajal, Acevedo, Guerrero, Fernández; Farías, Villanueva, Cortés; Carrasco, Benítez y Jiménez.

¿Dónde ver U. Católica vs. Palestino?

En Chile, este partido por el Campeonato Nacional será transmitido en directo por TNT Sports 2 (ex CDF Premium) y TNT Sports HD (ex CDF HD). También podrás ver el U. Católica vs. Palestino EN VIVO a través de Roja directa, un portal deportivo que ofrece enlaces de transmisiones por streaming de varios campeonatos en vivo, totalmente gratis. Conoce aquí como usarlo.

U. Católica vs. Palestino EN VIVO HOY por el Campeonato Nacional. Foto: ANFPChile/Twitter

¿Cómo ver U. Católica vs. Palestino en Roja directa?

Entra al portal o a la app de Roja directa y, en la lista de partidos que aparecerá en la primera pantalla, presiona donde dice U. Católica vs. Palestino. De inmediato, surgirá una relación de enlaces en los cuales podrás ver el cotejo EN VIVO. Elige uno de ellos.

¿Cómo ver Roja directa por internet gratis?

Para ingresar a esta plataforma, escribe la siguiente dirección: rojadirectatv.tv. Una vez allí, selecciona cualquiera de los encuentros de la lista y escoge uno de los links disponibles para su transmisión.

También podrás mirar el U. Católica vs. Palestino por Roja directa EN VIVO desde diferentes dispositivos con internet, al descargar la aplicación Roja directa fútbol, disponible para iOS y Android. Escribe su nombre en el buscador y descárgala.

Si quieres tener una mejor experiencia, puedes ingresar a la app con una conexión 4G rápida o mediante Wi-Fi de alta velocidad.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.