U. de Chile vs. Deportes Iquique EN VIVO HOY, domingo 24 de enero de 2021, en partido pendiente por la fecha 23 del Campeonato Nacional chileno. Este cotejo, importante en la lucha por torneos internacionales y por huir del descenso, se jugará en el Estadio Nacional de Santiago desde las 5.15 p. m. de Perú y 7.15 p. m. de Chile. La transmisión podrá verse vía Roja directa.

La República Deportes también realizará la cobertura más completa del minuto a minuto del encuentro, con las jugadas e incidencias más destacadas. Puedes seguirla mediante el siguiente link.

U. de Chile tiene una doble misión: por un lado, es noveno en el torneo, a 5 puntos del cuarto lugar que le daría la clasificación a la Copa Libertadores. Del otro, sigue antepenúltimo en la tabla ponderada y con riesgo de jugar la promoción. Un triunfo será muy útil en ambos escenarios para el cuadro de Rafael Dudamel.

U. de Chile vs. Deportes Iquique EN VIVO por el Campeonato Nacional chileno. Foto: udechile/Twitter

Por su parte, Deportes Iquique anda penúltimo en la tabla general (con dos partidos menos) y último en la ponderada, con lo que sus chances de descender son altas. Si bien no ganan hace cinco partidos, los pupilos de Cristian Leiva deberán hacer todo lo posible por sumar puntos en sus seis duelos restantes.

U. de Chile vs. Deportes Iquique EN VIVO por el Campeonato Nacional chileno. Foto: ClubDIquique/Twitter

¿A qué hora juega U. de Chile vs. Deportes Iquique?

Argentina: 7.15 p. m.

Costa Rica: 4.15 p. m.

México: 4.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

Perú: 5.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Chile: 7.15 p. m.

Paraguay: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

España: 11.15 p. m.

¿Qué canal transmite U. de Chile vs. Deportes Iquique?

Chile: TNT Sports 2, TNT Sports HD, Estadio TNT Sports, TNT Sports GO

Internacional: Estadio TNT Sports, Bet365

Alineaciones del U. de Chile

Esta es la posible alineación de U. de Chile: De Paul; Barrios, Casanova, Carrasco, Del Pino; Galani, Espinoza; Aránguiz, Contreras; Larrivey y Henríquez.

Alineaciones del Deportes Iquique

Esta es la posible alineación de Deportes Iquique: Pérez; Hidalgo, Contreras, Blázquez, Salinas; Fernández, Lorenzetti, Schultz; Mainero, Huanca y Fuentes.

¿Dónde ver U. de Chile vs. Deportes Iquique?

En Chile, este partido podrá verse a través de TNT Sports 2 (ex CDF Premium) y TNT Sports HD (ex CDF HD). Otra alternativa para ver el U. de Chile vs Deportes Iquique EN VIVO es conectarse a Roja directa, un portal deportivo que ofrece enlaces de transmisiones por streaming de diversos campeonatos en vivo, totalmente gratis. Conoce aquí como usarlo.

¿Cómo ver U. de Chile vs. Deportes Iquique en Roja directa?

Entra al portal o a la app de Roja directa y, en la lista de partidos que aparecerá en la primera pantalla, pulsa donde dice U. de Chile vs. Deportes Iquique. En ese momento, surgirá una relación de enlaces en los cuales podrás ver el compromiso EN VIVO. Selecciona uno de ellos.

U. de Chile vs. Deportes Iquique por el Campeonato Nacional chileno. Foto: Prensa U. de Chile

¿Cómo ver Roja directa por internet gratis?

Para entrar a esta plataforma, escribe la siguiente dirección: rojadirectatv.tv. Una vez allí, selecciona cualquiera de los partidos de la lista y elige uno de los links disponibles para su transmisión.

También podrás ver el U. de Chile vs. Deportes Iquique por Roja directa EN VIVO desde diversos dispositivos con internet, al descargar la aplicación Roja directa fútbol, disponible para iOS y Android. Escribe su nombre en el buscador y descárgala.

Para tener una mejor experiencia, puedes entrar a la aplicación con una conexión 4G rápida o mediante Wi-Fi de alta velocidad.

