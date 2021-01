Jon Moxley se deja querer por WWE: “Si me llaman, los escucharía”

La lucha libre vive momentos extraordinarios debido al alza de empresas como Impact Wrestling y All Elite Wrestling. Justamente este último tiene dos años de creación. De la mano de Tony Khan y luchadores conocidos, se ha convertido en una de las más aclamadas de la industria con abanderados como Chris Jericho o Jon Moxley.

Justamente, la incorporación de este último luchador significó un punto de quiebre en la compañía, ya que provenía de WWE, a la que se desligó para irse a una aventura llamada AEW. Sin embargo, su salida fue complicada y despotricó contra Vince McMahon e indicó que nunca volvería. Hoy en día, su opinión ha cambiado un poco.

Jon Moxley respondió preguntas abiertas de los fanáticos a través del portal de Reddit de Bleacher Report. Una de ellas fue acerca de un posible regreso a WWE. A lo que el excampeón mundial de AEW contestó de manera diferente a lo que hizo hace un par de años cuando decía que se había liberado.

“Tienes que decir que nunca digas nunca porque no quiero recordarlo y porque no sabes lo que va a pasar en el futuro. Solo la creación de AEW fue tan vital para la industria de la lucha libre que esa es la razón por la que estoy tan orgulloso de ser parte de ella. No descartaría volver a hacer negocios con WWE. Tuvimos, y tenemos una relación muy buena”, sostuvo.

Añadió: “Si me llamaran, los escucharía, pero dudo mucho que estemos en la misma página. Estaría abierto a una idea. No me gusta el dinero. Tengo un niño en camino y tengo que llevarlo a la universidad, así que ya sabes. Tomaría una llamada telefónica, pero dudo mucho que algo se materialice”.

