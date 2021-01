Godoy sobre salida de Butrón y Cruzado de Alianza Lima: “Están dolidos”

Pese a que su concentración está enfocada en tener una buena temporada con Carlos Mannucci, Gonzalo Godoy ve de reojo las noticias en Alianza Lima, así como los cambios que se produjeron con la partida de 14 futbolistas del plantel 2020, entre ellos Leao Butrón y Rinaldo Cruzado.

El defensa de nacionalidad uruguaya aseguró que se siente afectado por la decisión que la administración blanquiazul tomó al no renovar el vínculo de dos elementos considerados como referentes de la institución deportiva.

“ Me dolió mucho la salida de Butrón y Cruzado . Cuando llegué a Alianza Lima, ellos me hicieron hincha del club, me enseñaron quiénes eran los ídolos, me hicieron sentir que estaba en el equipo más grande del Perú. Ellos están dolidos, son hinchas también”, expresó Gonzado Godoy a Linea de 4.

Gonzalo Godoy firmó por Carlos Mannucci. Foto: Gol Perú

Asimismo, el ‘Flaco’ explicó la razón por la que no llegó como refuerzo del equipo de Carlos Bustos, si días atrás manifestó su deseo de volver a lucir los colores victorianos para enfrentar la Segunda División de Perú.

“Nunca me llamaron de Alianza Lima, sí lo hizo Mannucci. Me hubiese gustado que me contactaran de Alianza, pero ahora me tocará apoyar como hincha. No tengo palabras para retribuir el cariño que me hacen sentir”, sostuvo Gonzalo Godoy.

Finalmente, añadió: “Ahora sufro que Alianza Lima jugará segunda. (...) Cuando estuve en Alianza, algunos criticaban el juego, pero salimos campeones en el 2017”.

