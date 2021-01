Drew McIntyre a The Undertaker: “El producto actual de WWE no es blando”

WWE tendrá su primer evento de pague-por-ver del año el próximo domingo 31 de enero: el denominado Royal Rumble 2021. En este show especial, Drew McIntyre defenderá el campeonato Mundial de la empresa ante Goldberg, a pesar de que el escocés dio positivo al nuevo coronavirus; pero ya se habría recuperado.

El luchador británico fue entrevistado esta semana por el portal web Sportskeeda y en este arremetió contra The Undertaker, quien hace algunos días en un podcast manifestó que “el producto actual de WWE es un poco blando”. El ‘Elegido’ no tuvo reparos en desmentir dicha afirmación de la icónica superestrella.

“No estoy de acuerdo, en absoluto. Especialmente desde una perspectiva de lo que se hace dentro del ring”, fueron las primeras palabras de McIntyre sobre las de Undertaker, quien tiene una carrera de más de 30 años en la lucha libre y en WWE. Sin embargo, el actual campeón mundial afirmó que escuchará el programa entero, pues solamente ha oído una parte.

“Creo que puede haberse referido al tipo de historias y personajes, etc. Al igual que el coanfitrión que estaba en el programa era como muy fan de la Attitude Era, y creo que quizás se estaban refiriendo a algunas de las historias más extravagantes de aquella etapa”, añadió Drew.

“En el pasado, había más motivos sexuales para ver el producto, más como atrevidos para personas de 18 años o más. Nuestro producto actual es PG (público en general) y estamos dispuestos a impulsarlo. Hay ciertas cosas de antaño que fueron increíbles y ciertas cosas que no fueron increíbles a las que no me gustaría volver”, recalcó el luchador de 35 años.

“Creo que estamos caminando en la buena dirección en este momento. Si se trata de lo que vemos encima del ring, eso no es cierto en absoluto. Nunca ha sido más duro que ahora”, culminó.

