Defensa y Justicia hizo historia al coronarse campeón por primera vez a nivel internacional de la mano de Hernán Crespo. La Copa Sudamericana edición 2020-21 es el resultado de una entidad que año tras año se mantiene en un crecimiento deportivo hacia la cima.

Uno de los pilares de este título es el atacante Braian Romero, goleador absoluto del certamen continental con 10 dianas y que es dueño de una historia de superación admirable.

Revive el gol de Braian Romero en la final de la Copa Sudamericana 2020-21

Su carrera pareció terminar en 2013 cuando le detectaron una grave enfermedad en los huesos que le provocaba fuertes dolores y dificultad para caminar, por la que debió permanecer hospitalizado.

“Estuve un año parado y el doctor me dijo que no iba a poder jugar más al fútbol. Estuve sin caminar, con graves dolores en el ciático y también me detectaron artritis. En mi cabeza estaba muerto, porque estaba perdiendo lo que más amo”, relató sobre aquella experiencia traumática en un entrevista con La Nación.

Sin embargo, la medicina y la determinación personal posibilitaron su recuperación al punto de volver a las canchas al máximo rendimiento, lo que el jugador llama “un milagro”.

“Luché mucho y he recibido un milagro de Dios, por eso estoy. Todos los goles que hago son para él”, añadió Braian Romero.

Con Defensa y Justicia sufrió la frustración de la eliminación de la Copa Libertadores de 2020 cuando al ‘Halcón’ se le escapó el pase a octavos en el último minuto al caer (2-1) frente al Santos, hoy finalista del torneo.

Pero, este sábado, en Córdoba, el goleador de Defensa y Justicia se tomó la revancha e inscribieron su nombre entre los campeones de la Copa Sudamericana 2020-21.

