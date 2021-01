Partidos de HOY fecha de mes de año EN VIVO ONLINE por las ligas de México, Perú, Colombia, Uruguay, Ecuador, España, Argentina, entre otras se enfrentan por la jornada de esta fecha para asegurar la clasificación a la próxima etapa. Sigue la transmisión de todos los partidos por La República Deportes a través del minuto a minuto.

Partidos de hoy sábado 23 de enero del 2021

Revisa el horario de los partidos que se jugarán este sábado 23 de enero del 2021. No te pierdas la transmisión en directo de algunos de los enfrentamientos futbolísticos a través de La República Deportes como Lanús vs. Defensa y Justicia, Udinese vs. Internazionale, Milan vs. Atalanta, Deportivo Alavés vs. Real Madrid y Colo-Colo vs. Coquimbo Unido.

Partidos de hoy: Final Copa Sudamericana

15.00 Lanús vs. Defensa y Justicia

Partidos de hoy: Premier League

15.00 Aston Villa vs. Newcastle United

Partidos de hoy: Bundesliga

9.30 Bayer Leverkusen vs. Wolfsburg

9.30 Freiburg vs. Stuttgart

9.30 Mainz 05 vs. RB Leipzig

9.30 Augsburgo vs. Unión Berlín

9.30 Arminia Bielefeld vs. Eintracht Frankfurt

12.30 Hertha BSC vs. Werder Bremen

Partidos de hoy: Serie A

9.00 Roma vs. Spezia

12.00 Milan vs. Atalanta

12.00 Udinese vs. Internazionale

14.45 Fiorentina vs. Crotone

Partidos de hoy: La Liga

8.00 Huesca vs. Villarreal

10.15 Sevilla vs. Cádiz

12.30 Real Sociedad vs. Real Betis

14.45 Deportivo Alavés vs. Real Madrid

Partidos de hoy: Ligue 1

11.00 Lens vs. Nice

15.00 Mónaco vs. Olympique Marseille

Partidos de hoy: FA Cup

7.00 Southampton vs. Arsenal

10.00 Brighton & Hove Albion vs. Blackpool

10.00 Sheffield United vs. Plymouth Argyle

10.00 West Ham United vs. Doncaster Rovers

10.00 Swansea City vs. Nottingham Forest

10.00 Barnsley vs. Norwich City

10.00 Millwall vs. Bristol City

10.00 AFC Bournemouth vs. Crawley Town

12.30 Cheltenham Town vs. Manchester City

Partidos de hoy: Liga de Chile

16.00 Colo-Colo vs. Coquimbo Unido

18.30 Cobresal vs. Unión La Calera

Partidos de hoy: Liga de Colombia

17.35 Envigado vs. Deportivo Pasto

20.00 Once Caldas vs. Junior

¿Qué canales transmitirán los partidos de hoy sábado 23 de enero del 2021?

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy fecha de mes de año solo deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.