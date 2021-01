El partido entre Elche y Barcelona se disputará EN VIVO el domingo 24 de enero en el Estadio Manuel Martínez Valero. Este cruce corresponde a la jornada 20 de LaLiga Santander, y contará con la transmisión de DirecTV Sports. Además, podrás seguir el minuto a minuto, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

Elche vs. Barcelona: ficha del partido

Partido Elche vs. Barcelona ¿Cuándo juegan? Domingo 24 de enero ¿A qué hora? 10.15 a. m. (Perú) y 4.00 p. m. (España) ¿Dónde? Estadio Manuel Martínez Valero ¿En qué canal? DirecTV Sports y DirecTV GO (Sudamérica), en España: Movistar+

¿A qué hora es el partido de Elche vs. Barcelona?

La transmisión del Elche vs. Barcelona por LaLiga Santander empezará a partir de los siguientes horarios en los diversos países:

México: 9.15 a. m.

Perú: 10.15 a. m.

Ecuador: 10.15 a. m.

Colombia: 10.15 a. m.

Bolivia: 11.15 a. m.

Venezuela: 11.15 a. m.

Chile: 12.15 a. m.

Paraguay: 12.15 a. m.

Argentina: 12.15 a. m.

Uruguay: 12.15 a. m.

Brasil: 12.15 a. m.

España: 4.00 p. m.

¿En qué canal ver Elche vs. Barcelona?

Para ver LaLiga Santander, donde Elche y Barcelona serán los protagonistas, tendrás que sintonizar los siguientes canales de televisión:

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil, GUIGO

Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Costa Rica: Sky HD

República Dominicana: Sky HD, SportsMax 2, SportsMax App

Ecuador: ESPN Play Sur

El Salvador: Sky HD

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Puerto Rico: SportsMax 2, SportsMax App

España: Movistar Laliga 1, Movistar Laliga, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar+

Reino Unido: Premier Player HD, LaLigaTV

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur

¿Qué canal es DirecTV Sports?

Para poder disfrutar de la señal de DirecTV Sports, tendrás que sintonizar los siguientes canales según el país en el que te encuentres:

Perú: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Argentina: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Colombia: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Chile: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Ecuador: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Uruguay: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Venezuela: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

¿Cómo puedo ver DirecTV Sports EN VIVO por internet?

Si quieres ver Barcelona vs. Elche por DirecTV Sports, tienes que contratar el servicio de cable que ofrece esta cadena deportiva. Para los que están alejados del televisor y quieren ver LaLiga Santander por celular, DirecTV Go es una alternativa por internet para disfrutar el partido en calidad SD (televisión estándar), en HD (alta definición) y en resolución 4K.

¿Cómo descargar DirecTV Sports en tu celular?

Si quieres ver el duelo Barcelona vs. Elche y también otras competencias, te recomendamos descargarte la aplicación de DirecTV GO, la cual se encuentra de forma gratuita para iOS (iPhones) y Android. Para hacerlo, solo deberás ingresar a la App Store o a la Play Store, buscar DirecTV GO e instalarla.

¿Cómo ver DirecTV Sports en vivo por internet?

El servicio de DirecTV GO es gratuito por siete días, sin embargo, para los clientes no tiene costo alguno. Solo tendrán que acceder con sus cuentas de MiDirecTV a la web, de esta manera, podrán gozar de los beneficios.

¿Cuánto cuesta DirecTV GO?

DirecTV GO no tiene costo adicional, es un servicio sin cargo para suscriptores de aquellos proveedores de TV paga que estén afiliados a DirecTV.

