COVID bloquea al deporte: se suspenden los próximos torneos nacionales

El mundo continúa viviendo una incertidumbre debido al coronavirus y nuestro país no es la excepción. Uno de los sectores más golpeados por la pandemia es el deporte, pues a raíz de la ola de contagios, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) decidió suspender todos los torneos deportivos programados a iniciarse en las próximas semanas, uno de ellos es la Liga Nacional Superior de Voleibol, que estaba planificada a iniciarse el 27 de enero.

El IPD, a través de un oficio enviado a todas las federaciones, incluyendo a la Federación Peruana de Fútbol, comunicó dicha decisión dejando en claro que se da con base en las medidas tomadas por el Gobierno junto al Ministerio de Salud.

“El IPD, a través de la Dirección Nacional de Servicios Biomédicos (Dinaseb), ante el Decreto Supremo N° 02-2021-PCM, donde se estable una inmovilización social obligatoria de acuerdo al nivel de riesgo de cada región hasta el 31 de enero del 2021, considera tomar medidas preventivas respecto a los eventos deportivos de las federaciones nacionales, por lo que la Dinaseb recomienda la suspensión inmediata de toda autorización de eventos competitivos, siendo que la continuidad de dicha medida esté supeditada a las próximas disposiciones del Gobierno y el Ministerio de Salud”, dice el documento.

Fue el presidente del IPD, Gustavo San Martín, quien confirmó la noticia y dejó en claro que la reactivación de los entrenamientos de los deportistas no se detendrá y que será bajo estrictos protocolos de bioseguridad.

“Estamos trabajando con las federaciones para afinar algunos protocolos y que esto se haga de manera segura. Tenemos que tener cuidado con la parte competitiva, especialmente con los deportes de contacto. Nosotros hemos visto conveniente esperar un momento y revaluar todo hasta el 31 de enero”, señaló el directivo tras dejar en claro que se han cancelado torneos de tenis, hockey, entre otros deportes por esta medida.

Cabe señalar que la preocupación por parte de las autoridades del vóley es que el tiempo quede corto para poder cumplir con el calendario establecido por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).

¿Qué pasará con la Liga 1?

El gerente general de la Liga 1, Víctor Villavicencio, dio a conocer que la fecha establecida para el inicio del torneo 2021 es el 26 de febrero. Sin embargo, esto podría alterarse debido al COVID19. Y es que la suspensión de torneos deportivos será revaluada a fin de mes, fecha en la que se determinaría si finalmente la Liga 1 podría comenzar. Todo depende de la realidad en la que se encuentre nuestro país en cuanto a la cifra de contagios y fallecidos a causa del virus.

¿Se jugará? Liga 1 corre el riesgo de no iniciar en febrero. Foto: difusión

“Se revaluará la situación. Quiero dejar en claro que el deporte peruano es uno solo, aquí no tenemos islas. Lamentablemente, en esta coyuntura vamos día a día. Iremos evaluando el tema de las competencias. No hay ninguna medida populista de por medio. Somos los primeros interesados en que haya deporte, pero de manera segura”, explicó San Martín, para luego dar su postura con respecto a dónde se debería jugar el torneo, pues como se recuerda la organización de la Liga 1 dejó en claro que la primera opción que se maneja es jugar de forma descentralizada.

“Si me preguntan hoy, puedo decir que todo se debería jugar en Lima. Si más adelante hay un protocolo para que los clubes puedan jugar en otro lado, lo evaluaremos. No me animaría a decir que sea imposible jugar de forma descentralizada, pero va a estar difícil. Quiero recalcar que es el IPD quien autoriza los eventos deportivos, obviamente tras un contacto con el Minsa”, agregó.

Si bien los clubes ya iniciaron pretemporada, el IPD también confirmó que estos aún no presentan sus protocolos. “Deberán hacerlo y evaluaremos si se puede hacer de manera segura. Los entrenamientos podrán seguir siempre y cuando se cumplan con los protocolos de bioseguridad establecidos”, finalizó.

Liga 1 prohíbe partidos amistosos

A través de la Gerencia de Operaciones de Competencias, la Liga 1 dio a conocer a los clubes profesionales que no autorizará la realización de ningún partido amistoso en las próximas semanas, esto para evitar inconvenientes producto de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, los entrenamientos de los clubes seguirán con normalidad.

Debido a la coyuntura, los tradicionales partidos de presentación podrían quedar descartados este año. No obstante, habrá que esperar las medidas que tomará el Gobierno en los próximos días.

