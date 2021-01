Koeman tras sufrida clasificación: “No puede ser para un equipo como el Barcelona”

El técnico del FC Barcelona, Ronald Koeman, lamentó este jueves 21 de enero que su equipo fallara dos penales y afirmó que “no es serio”, pese a ganar 2-0 al modesto Cornellà (de la Tercera División de España) en la prórroga y clasificarse para los octavos de final de la Copa del Rey.

“Hay que ganar el partido antes, hemos tenido suficientes oportunidades para marcar, nos falta efectividad y eso no puede ser para un equipo como el Barcelona”, dijo Koeman en conferencia de prensa tras finalizar el partido en la cancha del Cornellà.

Miralem Pjanic, primero, y Ousmane Dembélé, después, fallaron dos penales que le hubiera permitido al equipo azulgrana cerrar el compromiso antes de los 90 minutos y no extenderlo hasta los 120, tal como ocurrió dos veces la semana pasada ante la Real Sociedad y el Athletic Bilbao.

“Tenemos suficientes jugadores que pueden marcar de penal, no sé, puede ser miedo, hemos fallado demasiado últimamente. No se puede fallar dos veces siendo jugadores del Barcelona porque no es serio ”, lamentó el técnico neerlandés.

“Por no marcar antes, el equipo ha hecho un trabajo físico que no es normal en este tipo de partidos”, aseguró Ronald Koeman, quien elogió la prestación de su rival de Segunda División B, equivalente a la tercera categoría del fútbol español.

“El Cornellà ha hecho un gran partido, su portero ha sido el mejor sobre el campo, nos cuesta otra vez marcar. Ahora entiendo por qué han podido ganar al Atlético de Madrid”, finalizó el entrenador del FC Barcelona.

CON INFORMACIÓN DE AFP

