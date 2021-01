Expupilo de Gareca cuenta cómo quedó marcado por el lado cabulero del DT

Para nadie es un secreto que Ricardo Gareca es un hombre supersticioso y esa parte sale a relucir en su faceta como director técnico. En Argentina, su país natal, recuerdan bien ese lado cabulero del entrenador de la selección peruana. Sebastián Sosa, jugador a quien dirigió el ‘Tigre’ en Vélez, contó algunas anécdotas que lo marcaron de por vida.

“Gareca es un crack en todos los sentidos, dentro y fuera de la cancha. Un tipo muy trabajador, aplicado, serio y muy humano”, dijo el actual arquero de Independiente en el programa Líbero Vs.

Luego indicó: “Nunca vi alguien así” , a lo que añadió, “es algo que yo discrepo, yo soy alguien de creer más en el trabajo”.

Sosa retrocedió en el tiempo y recordó la vez que puso música en una concentración de Vélez, la letra de la canción le pertenecía a Marc Anthony, pero era interpretada por otro artista. Como se sabe, Gareca tiene como cábala ‘desterrar’ cualquier melodía del cantante estadounidense de origen puertorriqueño porque le trae mala suerte.

“Dice el ‘Tigre’ que saques esa música” , fue el mensaje que le hizo llegar el asistente del estratega argentino a Sebastián aquella vez. “Y Shakira también, el color verde... usar los Mini Cooper”, contó el jugador que fue dirigido por Gareca entre el 2012 y 2014.

“Me acuerdo que Fernando Gago llegó a la primera práctica con unos zapatos verdes y el ‘Tigre’ le dijo adelante de todos que no podía usar eso”, revivió Sosa. ¿Cuál fue la respuesta de Fernando Gago? “Si vos me pagás lo que me paga el sponsor, yo me los saco” , exclamó entre risas el arquero.

