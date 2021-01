Conor McGregor vs. Dustin Poirier por UFC 257: así fue el primer careo

Faltan pocos días para el regreso de ‘The notorius’. Este sábado se llevará a cabo el UFC 257 , donde más de 2.000 fanáticos podrán ver a Conor McGregor ante Dustin Poirier en el Etihad Arena Abu Dabi. Sin duda alguna, la pelea más esperada por millones de seguidores de las artes marciales mixtas.

Ambos peleadores se dieron cita en la conferencia de prensa y tuvieron su primer careo antes del sábado. “Mi amor por competir es lo que me tiene de vuelta, y Dustin Poirier viene haciendo bien las cosas (...) Lo he hecho bien en las otras divisiones, pero me siento contento en esta. Siento que esta es mi mejor versión”, declaró un emocionado Conor McGregor.

Asimismo, ‘ The notorious’ fue consultado sobre una posible revancha con Khabib Nurmagomedov, quien estará viendo el evento según Dana White. “Siento que apenas estoy empezando, todo mundo me dice sobre lo que he logrado y el dinero, pero quiero estar aquí y desempeñarme por los fans. Soy joven, todo el dinero, los cinturones, viene y va. Lo mejor de una pelea es como una película”, declaró el irlandés.

Conor McGregor vs. Dustin Poirier

UFC 257: horarios y canales del regreso de Conor McGregor

Perú: 6.15 p. m. (primeras preliminares) / 8.00 p. m. (preliminares) / 10.00 p. m. (estelares) - ESPN - FOX Action

México: 5.15 p. m. (primeras preliminares) / 7.00 p. m. (preliminares) / 9.00 p. m. (estelares) - FOX Sports - FOX Action

Colombia: 6.15 p. m. (primeras preliminares) / 8.00 p. m. (preliminares) / 10.00 p. m. (estelares) - ESPN - FOX Action

Argentina: 8.15 p. m. (primeras preliminares) / 10.00 p. m. (preliminares) / 12.00 am (domingo 24 de enero) (estelares) - ESPN - FOX Action

Chile: 8.15 p. m. (primeras preliminares) / 10.00 p. m. (preliminares) / 12.00 am (domingo 24 de enero) (estelares) - FOX Sports - FOX Action

Estados Unidos (horario del Este): 6.15 p. m. (primeras preliminares) / 8.00 p. m. (preliminares) / 10.00 p. m. (estelares) - ESPN - PPV

España (domingo 24 de enero): 12.15 a. m./02.00 a. m./04.00 a. m. - DAZN

UFC 257: cartelera completa

Estelares

Peso Ligero: Dustin Poirier vs. Conor McGregor

Peso Ligero: Dan Hooker vs. Michael Chandler

Peso Mosca Femenino: Jessica Eye vs. Joanne Calderwood

Peso Ligero: Matt Frevola vs. Ottman Azaitar

Peso Paja Femenino: Marina Rodriguez vs. Amanda Ribas

Preliminares

Peso Ligero: Nasrat Haqparast vs. Arman Tsarukyan

Peso Medio: Brad Tavares vs. Antônio Carlos Júnior

Peso Gallo Femenino: Julianna Peña vs. Sara McMann

Peso Semipesado: Khalil Rountree Jr. vs. Marcin Prachnio

Peso Medio: Andrew Sanchez vs. Makhmud Muradov

Peso Pactado (150 lb): Movsar Evloev vs. Nik Lentz

Peso Mosca: Amir Albazi vs. Zhalgas Zhumagulov

