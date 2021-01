Si existe una regla de oro en el fútbol es que los equipos grandes siempre deben pelear por cosas importantes: ya sea salir campeón nacional y/o asegurar un cupo para un torneo internacional. Sin embargo, cuando sucede esto, en algunas ocasiones las administradoras en lugar de reforzar sus equipos para volver a pelar por estos objetivos, hacen todo lo contrario: desmantelan el plantel , contratan jugadores en puestos que no lo ameritan y sobre todo, realizan inversiones que no valen la pena.

Mostraremos el extraño caso de Alianza Lima, que pasó de ser campeón a descender en tan solo tres años. Tomaremos la base del equipo de Roberto Mosquera en 2016, del cual se fueron hasta 14 jugadores para el siguiente torneo. Tras haber conseguido el título nacional con Pablo Bengoechea, en La Victoria entendieron todo lo contrario. En lugar de reforzar su plantel, lo cambiaron constantemente sin tener un proyecto deportivo. Incluso para las últimas dos temporadas eran planteles completamente nuevos con apenas unos cuantos referentes.

Cabe mencionar que Alianza Lima es un club concursado, por lo que tiene grandes montos que pagar a la SUNAT y demás acreedores. Por esta razón no puede costearse una plantilla demasiado cara.

Alianza Lima 2016 - Quinto lugar

Posiciones Jugadores Arqueros George Forsyth, Leao Butrón, Daniel Prieto, Daniel Prieto Defensas Walter Ibañez, Luis Trujillo, Miguel Araujo, Roberto Guizasola, Koichi Aparicio, Fernando Canales, Carlos García, Anthony Lavalle, Francisco Duclós, Luis Garro Mediocampo Johnnier Montaño, Luis Ramírez, Julio Landauri, Eduardo Uribe, Wyllian Mimbela, Reimond Manco, Jorge Bazán, Óscar Vílchez, Pier Larrauri, Josimar Atoche, José Cotrina, José Marina, Claudio García Delanteros Luis Acuy, Erison Ramírez, Jair Córdova, Andy Pando, Lionard Pajoy Entrenador Roberto Mosquera, Juan Jayo Legario

Se fueron al final de temporada: Luis Trujillo, Roberto Guizasola, Koichi Aparicio, Fernando Canales, Walter Ibáñez, Lalo Uribe, Julio Landauri, Reimond Manco, Pierre Larrauri, Willyan Mimbela, Josimar Atoche, Johnnier Montaño y Andy Pando

Alianza Lima plantel 2016. Foto: Alianza Lima

Alianza Lima 2017 - Campeón

Tras el nefasto paso de Roberto Mosquera en tienda victoriana, los administradores trajeron a Pablo Bengoechea con el objetivo de salir campeón. Con la llegada del uruguayo, se fueron hasta 14 jugadores y contrataron otros 14 futbolistas (algunos llegaron a mitad de temporada). Luego de conquistar el título 23 en su historia, en Alianza Lima tenían pendiente reforzar algunas zonas, como por ejemplo los laterales. Algo que no sucedió.

Posiciones Jugadores Arqueros Daniel Prieto, Carlos Gómez, Leao Butrón, Ángelo Campos Defensas Juan Diego Li, Anthony Lavalle, Francisco Duclós, Fabio Rojas, Alexis Cossío, Gonzalo Godoy, Luis Garro, Miguel Araujo, Paolo De la Haza, Hansell Riojas, José Marina Mediocampo Carlos Ascues, Luis Aguiar, Alejandro Hohberg, Germán Pacheco, Diego Carabaño, Luis Ramírez, Alexander Llanos, Rinaldo Cruzado, Aldair Fuentes, Óscar Vílchez, José Cotrina, Erinson Ramírez Delanteros Gabriel Leyes, Lionard Pajoy, Alfredo Carrillo, José Aurelio Gonzáles-Vigil, Kevin Quevedo Entrenador Pablo Bengoechea

Llegaron a inicio de temporada: Juan Diego Li, Alexis Cossío, Gonzalo Godoy, Paolo De la Haza, Hansell Riojas, Luis Aguiar, Alejandro Hohberg, Germán Pacheco, Rinaldo Cruzado, Gabriel Leyes, Lionard Pajoy, José Aurelio Gonzáles-Vigil, Kevin Quevedo

Llegó a mitad de temporada: Carlos Ascues

Se fue a mitad de temporada: Hansell Riojas

Se fueron al final de temporada: Alexis Cossío, Paolo De la Haza, Luis Aguiar, Germán Pacheco, Lionard Pajoy, José Aurelio Gonzáles-Vigil y Alfredo Carrillo

Germán Pacheco celebra un gol a la U. Foto: Alianza Lima

Alianza Lima 2018 - Subcampeón

El gran objetivo en La Victoria era lograr el bicampeonato. Es por ello que conservaron gran parte de su plantel, dejaron ir a nueve futbolistas y llegaron otros diez. Hasta ahí todo bien, pues mantuvieron su base. Sin embargo, los que arribaron a Matute no lograron marcar la diferencia, salvo Mauricio Affonso. El gran déficit de Alianza Lima siguió siendo los laterales y el recambio en el mediocampo. Finalmente sucumbieron ante Sporting Cristal en la final y realizaron un cambio total en el plantel para el siguiente año.

Posiciones Jugadores Arqueros Leao Butrón, Ángelo Campos, Daniel Prieto Defensas Miguel Araujo, Luis Garro, Francisco Duclós, José Guidino, Angello Rovegno, Carlos Ascues, Aldair Fuentes, Gonzalo Godoy, Gianmarco Gambetta, Fabio Rojas, Hansell Riojas Mediocampo Rinaldo Cruzado, Luis Ramírez, Mario Velarde, Tomás Costa, Maximiliano Lemos, Alejandro Hohberg, Oslimg Mora, Alonso Tamariz, Iván Cruz, Óscar Vílchez, José Marina, Roberto Villamarín, Franco Allain, Erinson Ramírez Delanteros Gabriel Leyes, Janio Pósito, Kevin Ferreyra, Gonzalo Sánchez, Mauricio Affonso, Christian Adrianzén Entrenador Pablo Bengoechea

Llegaron a inicio de temporada: José Guidino, Gianmarco Gambetta, Mario Velarde, Tomás Costa, Maximiliano Lemos y Janio Pósito

Llegaron a mitad de temporada: Christian Adrianzén, Hansell Riojas, Roberto Villamarín y Mauricio Affonso

Se fueron a mitad de temporada: Carlos Ascues, Gabriel Leyes

Se fueron a final de temporada: Daniel Prieto, Ángelo Campos, Miguel Araujo, Luis Garro, Gianmarco Gambetta, Mario Velarde, Maximiliano Lemos, Alejandro Hohberg, Óscar Vílchez, José Marina, Roberto Villamarín, Erinson Ramírez y Janio Pósito

Mauricio Affonso llegó a mediados del 2018. Foto: Alianza Lima

Alianza Lima 2019 - Subcampeón

Con la idea de dar un “salto de calidad”, en Alianza Lima contrataron a Miguel Ángel Russo. La idea era hacer una buena Copa Libertadores y salir campeones. Se fueron 15 jugadores (algunos en mitad de temporada) y llegaron otros 14. La gran mayoría lo hizo antes de anunciar al entrenador argentino, quien lamentablemente se fue por malos resultados. En su lugar volvió Pablo Bengoechea, quien los llevó nuevamente a una final ante Deportivo Binacional, la cual perdieron.

Este plantel, en particular, se dijo que era uno de los más caros en la historia del club debido a la presencia de algunos seleccionados y, con el objetivo de estar en lo más alto, debieron asegurar a sus figuras para el siguiente año y reforzar los puestos más débiles. Sin embargo, pasó todo lo contrario.

Posiciones Jugadores Arqueros Leao Butrón, Ítalo Espinoza, Pedro Gallese, Franco Saravia Defensas Héctor Salazar, Kluiverth Aguilar, Carlos Beltrán, Dylan Caro, Rodrigo Cuba, Francisco Duclós, Gonzalo Godoy, José Guidino, Hansell Riojas, Anthony Rosell, Aldair Salazar Mediocampo Joazhiño Arroé, Wilder Cartagena, Miguel Cornejo, Tomás Costa, Rinaldo Cruzado, Aldair Fuentes, José Gallardo, José Manzaneda, Mauricio Matzuda, Luis Ramírez, Felipe Rodríguez Delanteros Christian Andersen, Mauricio Affonso, Kevin Ferreyra, Kevin Quevedo, Gonzalo Sánchez, Adrián Ugarriza, Adrián Balboa, Federico Rodríguez Entrenador Miguel Ángel Russo, Pablo Bengoechea

Llegaron a inicio de temporada: Ítalo Espinoza, Pedro Gallese, Kluiverth Aguilar, Carlos Beltrán, Rodrigo Cuba, Aldair Salazar, Joazhiño Arroé, Wilder Cartagena, José Manzaneda, Felipe Rodríguez y Adrián Ugarriza

Llegaron a mitad de temporada: Adrián Balboa, Federico Rodríguez y Dylan Caro

Se fue a mitad de temporada: Mauricio Affonso

Se fueron: Pedro Gallese, Rodrigo Cuba, Gonzalo Godoy, Hansell Riojas, José Guidino, Wilder Cartagena, Tomás Costa, José Manzaneda, Mauricio Matzuda, Luis Ramírez, Felipe Rodríguez, Christian Adrianzén, Kevin Quevedo y Adrián Ugarriza

Alianza Lima versión 2019. Foto: Alianza Lima

Alianza Lima 2020 - Descenso

Con el Fondo Blanquiazul como mayor acreedor vinieron los grandes problemas. Dejaron partir a 15 futbolistas (en el transcurso se irían otros más) y contrataron a algunos jugadores con un pasado polémico. Alianza Lima, una vez más, empezaba el año desde cero con un plantel completamente nuevo. Si bien mantenía la base, la mayoría de ellos eran juveniles, y algunos referentes, el arribo de los nuevos sería el detonante para la mala temporada.

Además, por si no fuera poco, durante el transcurso de la temporada dejaron ir a cinco futbolistas, se dice por problemas personales. En los últimos partidos, Daniel Ahmed (el quinto entrenador en el año) usó a algunos juveniles pues no tenía las armas necesarias para hacer cambios en ese momento. Finalmente, los aliancistas cayeron ante Sport Huancayo y descendieron a segunda división.

Posiciones Jugadores Arqueros Steven Rivadeneyra, Ítalo Espinoza, Leao Butrón, Franco Saravia Defensas Rubert Quijada, Aldair Salazar, Carlos Beltrán, Francisco Duclós, Alberto Rodríguez, Carlos Montoya, Anthony Rosell, Dylan Caro, Kluiverth Aguilar, Franco Medina Mediocampo Aldair Fuentes, Josepmir Ballón, Rinaldo Cruzado, Jeremi Escate, Carlos Ascues, Luis Aguiar, Joazhiño Arroé, Miguel Cornejo, Didier La Torre, Alexi Gómez, Sebastián Cavero, Jean Deza, Oslimg Mora Delanteros Federico Rodríguez, Adrián Balboa, Patricio Rubio, Beto da Silva, Gonzalo Sánchez, Cristian Zúñiga, Sebastián Pineau, Kevin Ferreyra Entrenador Pablo Bengoechea, Jaime Duarte, Mario Salas, Guillermo Salas, Daniel Ahmed

Llegaron a inicio de temporada: Steven Rivadeneyra, Rubert Quijada, Alberto Rodríguez, Josepmir Ballón, Carlos Ascues, Luis Aguiar, Alexi Gómez, Jean Deza, Beto da Silva y Cristian Zúñiga

Llegó a mitad de temporada: Patricio Rubio

Se fueron a mitad de temporada: Aldair Fuentes, Federico Rodríguez, Adrián Balboa, Cristian Zúñiga, Luis Aguiar y Jean Deza

Se fueron a final de temporada: Leao Butrón, Rubert Quijada, Aldair Salazar, Carlos Beltrán, Ítalo Espinoza, Francisco Duclós, Alberto Rodríguez, Anthony Rosell, Rinaldo Cruzado, Carlos Ascues, Joazhiño Arroé, Didier La Torre, Alexi Gómez, Sebastián Pineau y Kevin Ferreyra

Presentación del equipo blanquiazul. Foto: Grupo La República

Tras el mayor fracaso futbolístico en su historia, la administración blanquiazul decidió no renovar a aquellos jugadores que vencían contrato y rescindieron con los que tenían un vínculo con el club por una temporada más. Se fueron más de 15 jugadores, casi un equipo completo. Un síntoma que en Alianza Lima tomaron malas decisiones y no solo en el último año, sino de los anteriores. El Fondo Blanquiazul no aprendió las lecciones y ahora queda luchar por volver a primera división. Cuanto antes.

