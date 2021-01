Pedro Aquino tras llegar al América: “Con trabajo y sacrificio uno logra lo que quiere”

Luego de salir campeón del Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX con el León, Pedro Aquino estuvo en la mira de importantes equipos, pero sin pensarlo firmó por el América, club que lo recibió de la mejor manera y con el que ya tiene una asistencia de gol, conseguida en su debut.

Aprovechando que se viene recuperando de una molestia muscular, el volante de 25 años conversó con ESPN México para expresar las sensaciones que ha tenido en las últimas semanas como flamante refuerzo de las Águilas.

“La verdad me siento muy bien. Los compañeros me han hecho sentir como en casa y uno se siente bien, aunque en este momento no estoy jugando porque me vengo recuperando de la mejor manera para ya estar con el grupo otra vez. Sobre mi llegada, puedo confesar que desde la primera vez que mi agente me dijo que teníamos la posibilidad del América decidí venir aquí a ojos cerrados porque sé que es el más grande de México, sé que tiene mucha historia y también este es un trampolín para todos los futbolistas para seguir creciendo en la carrera”, empezó diciendo Pedro Aquino.

“Tuve la oportunidad de hablar con Nico Castillo. Fue el que me recibió primero y luego llegó Ochoa y fue algo soñado, porque yo lo veía de niño cuando estaba en América y ahora lo veo de cerca como compañero de trabajo y eso me hace sentir muy bien. Hace que uno valore más su trabajo. Hace que uno valore levantarse temprano y entrenar. Nadie me regaló nada. Con trabajo, sacrificio y disciplina uno logra lo que quiere ”, agregó el exjugador de Sporting Cristal.

Pedro Aquino señaló que en su posición destacaron muchos futbolistas, como fue el caso de Guido Rodríguez, quien fue el último referente del club azulcrema en la contención. No obstante, el peruano demostró personalidad y aseveró que hará su propia historia.

“Mucho me han hablado de Guido y yo creo que él hizo su historia. En lo personal no he tenido la oportunidad de conocerlo, pero sé que es un gran jugador y me imagino que también es buena persona; sin embargo, yo quiero dejarles en claro que Guido ya hizo su historia en el club América y ahora Pedro Aquino viene hacer lo mismo acá. Haré mi mejor esfuerzo todos los días y trataré de tener mucho éxito”, manifestó el volante en ESPN.

Más declaraciones de Pedro Aquino sobre el América

