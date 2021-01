Jefferson Farfán, a través de su representante, se encuentra escuchando ofertas para continuar su carrera profesional. En una reciente entrevista, el ’10′ de la selección peruana dio detalles de dónde quisiera continuar jugando y explicó las razones. ¿Y Alianza Lima? La ‘Foquita’ reveló que existieron conversaciones.

“Con Alianza Lima, en algún momento, hubo algunas conversaciones, pero nada cerrado. También conversé con otros clubes. Alianza siempre será especial para mí porque me llevó al extranjero , pero no sé si ahorita volvería al club”, dijo el delantero de 36 años en entrevista con Alexandra Horler.

Farfán quedó libre del Lokomotiv Moscú en agosto de 2020. Desde ese entonces entrenó por su cuenta mientras buscaba un nuevo equipo. Ahora, su visión es no alejarse mucho de la familia. “Quiero quedarme en Sudamérica. Tengo claro que no quiero volver a Europa, he pasado 16 años por allá y quiero disfrutar de mi familia, mis hijos y hasta de la comida peruana”, indicó.

Sobre la posibilidad de llegar a la liga estadounidense, Farfán contó que no hay nada concreto. “Me han hablado, pero no tengo nada con ningún club de MLS. Me han hablado mil veces, pero no hay nada. En estos momentos estoy enfocado en recuperarme al 100% y de ahí ver mi futuro”.

Pero, ¿qué ligas seducen a Farfán? “Brasil me gusta. También Argentina”, respondió el exjugador de Alianza Lima.

La ‘Foquita’ también reveló que tuvo ofertas de la Liga MX. “Hay bastante compañeros en México, es un país donde se juega bien al fútbol, es bastante abierto. Podría ser”.

Por el momento, el atacante viene entrenando en la Videna de San Luis junto a sus compañeros de selección que militan en la MLS.

