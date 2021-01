Efraín Sotacuro: “Quiero conseguir una medalla en Tokio 2020”

Los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 marcaron un antes y un después en la vida de Efraín Sotacuro. El paratleta huancavelicano, ganador de la medalla de bronce en la prueba de 1.500 metros en dicha competencia, aseguró que tras su éxito deportivo ha conseguido mayor apoyo, pero también se ha convertido en una figura que brinda respaldo emocional a los demás.

“Mi vida cambió luego de Lima 2019. La gente me conoce más, tengo ayuda de la empresa privada y los seguidores aumentaron. Hasta del extranjero me escriben para pedirme ayuda motivacional. Le respondo a todos. Me alegra saber que el mundo conoce esa fortaleza que me llevó a superar la pérdida de gran parte de mis brazos”, declaró para el proyecto Legado de Lima 2019.

Sotacuro afirmó que el punto más alto de su vida profesional hasta ahora ha sido la obtención de la presea en los Juegos Parapanamericanos.

“Correr en el Estadio Atlético de la Videna y conseguir una medalla fue lo más importante de mi carrera. En esta sede espectacular, que sigue al servicio de nosotros, confirmé que mis piernas son un regalo de Dios. Gracias a ellas también he recorrido el mundo representando a mi país”, agregó.

Su objetivo ahora es superarse a sí mismo, lo cual espera lograr en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Aunque si bien ya obtuvo su clasificación para la cita deportiva, aún espera la confirmación oficial del Comité Paralímpico Internacional (IPC).

“El reto es grande. Yo quiero conseguir una medalla en Tokio 2020. Antes de ello, tengo pensado competir en una maratón de Sevilla, que posiblemente se desarrollará en marzo o abril”, sostuvo.

Además de Sotacuro, otros paradeportistas que representarán al Perú en Tokio son Israel Hilario (paraciclismo), Rosbil Guillén (paratletismo), Angélica Espinoza (parataekwondo) y Rodrigo Santillán (paranatación). A excepción de Santillán, todos ellos también ganaron medallas en sus respectivas disciplinas en Lima 2019.

