Barcelona vs. Cornella EN VIVO ONLINE GRATIS por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey este jueves 21 de enero. La transmisión podrás seguirla por el canal de TV DirecTV Sports a partir de las 3.00 p. m. de Perú desde el Estadio Nou Municipal de Cornella. Asimismo, puedes seguir el LIVE STREAMING del duelo de fútbol en vivo online vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Barcelona vs. Cornella EN VIVO GRATIS gracias a la señal de DirecTV Sports. En el minuto a minuto encontrarás formación confirmada de ambos equipos, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Cornella y Barcelona se enfrentarán por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, tras dejar atrás la incertidumbre de los positivos a coronavirus del conjunto blanquiverde, que ya eliminó al Atlético Madrid, y después de que los azulgranas perdieran la final de la Supercopa de España ante el Athletic Club.

Para este compromiso, el director técnico del Barcelona, Ronald Koeman, no podrá contar con Lionel Messi por sanción, al haber sido expulsado en la final contra el Bilbao (cumplirá un segundo partido de sanción ante el Elche), ni con Sergiño Dest, quien tiene unas molestias musculares en su pierna derecha.

Estas bajas de última hora se suman a las de larga duración de Sergi Roberto, Ansu Fati, Philippe Coutinho y Gerard Piqué; quienes tampoco estarán disponibles para esta eliminatoria a partido único que se desarrollará en el Nou Municipal de Cornella.

Por su parte, el Cornella afronta con mucha ilusión el reto de dar la sorpresa por segunda vez en esta edición de la Copa del Rey, después de eliminar al Atlético Madrid en la segunda ronda y de que los positivos por COVID-19 de su plantilla finalmente hayan quedado en dos.

A pesar de la heroicidad de eliminar al Atlético, el Cornella no atraviesa un buen momento, porque encadena seis partidos sin ganar en el grupo 3A de la Segunda División B y es octavo en la clasificación.

Barcelona vs. Cornellá: ficha del partido

Partido Barcelona vs. Cornella ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 21 de enero del 2021 ¿Dónde? Estadio Nou Municipal de Cornella ¿A qué hora? 3.00 p. m. de Perú y 9.00 p. m. de España ¿En qué canal? DirecTV Sports

Barcelona vs. Cornella: posibles alineaciones

Cornella: Ramón; Pablo Fernández, Carlos García, Borja García, Estellés, Rulo; Agus Medina, Pol Moreno, Dorca; Pablo Fernández y Eloy

DT. Guillermo Fernández Romo

Barcelona: Neto; Mingueza, Araújo, Umtiti, Júnior; Pjanic, Riqui Puig, Pedri; Dembélé, Konrad y Braithwaite

DT. Ronald Koeman

Árbitro: Soto Grado

Estadio: Municipal de Cornella

¿A qué hora juegan Cornella vs. Barcelona?

La transmisión del Barcelona vs. Cornella, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, iniciará a partir de los siguientes horarios en los diversos países:

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver Cornella vs. Barcelona?

Si quieres seguir la transmisión del duelo Barcelona vs Cornella por la Copa del Rey tendrás que sintonizar los siguientes canales de televisión:

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Brasil: Fox Sports Web, FOX Sports 1 Brasil, Fox Sports App

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica: Sky HD

República Dominicana: Sky HD

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador: Sky HD

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

España: DAZN

Reino Unido: Premier Sports 2, Premier Player HD

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

¿Cómo ver DirecTV Sports en vivo por internet?

El servicio de DirecTV GO es gratuito por siete días; sin embargo, para los clientes no tiene costo alguno. Solo tendrán que acceder con sus cuentas de MiDirecTV a la web. De esta manera podrán gozar de los beneficios.

¿Cómo descargar DirecTV en tu celular?

Si quieres ser testigo del duelo Cornella vs. Barcelona y también otras competencias, te recomendamos descargarte la aplicación de DirecTV GO, la cual se encuentra de forma gratuita para iOS (iPhones) y Android. Para hacerlo, solo deberás ingresar a la App Store o a la Play Store, buscar DirecTV GO e instalarla.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín La República Deportes y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.