Zidane tras la eliminación del Madrid ante Alcoyano: “No es una vergüenza”

La sorpresa de la tarde fue la eliminación del Real Madrid. El conjunto de Zinedine Zidane cayó eliminado en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante Alcoyano, un equipo que milita en la segunda B (tercera división de España) . Ante esta dura derrota, el entrenador merengue fue autocrítico y se adjudicó toda la responsabilidad; sin embargo, consideró que no es una vergüenza el haber quedado fuera de la competición.

“Creo que la responsabilidad es mía como entrenador. El fútbol es esto, hay que meter las ocasiones. El balón no ha querido entrar. Bueno, estamos fuera”, declaró en un inicio Zinedine Zidane en rueda de prensa. El francés fue enfático en decir que los jugadores siguen creyendo en su idea. “Creo que sí, lo hemos intentado. Hemos hecho cosas buenas esta temporada, aunque no últimamente. Hay que preguntar a los jugadores si les llega el mensaje, pero creo que sí”.

Tras ser consultado sobre si la eliminación es una vergüenza, ‘Zizou’ arremetió contra el comunicador. “Es tu palabra. Esto es el fútbol. Tenemos que ganar el partido ante un Segunda B, pero no es una vergüenza. Estas cosas pasan y hay que asumir la responsabilidad. Hay que seguir trabajando. Es otro día doloroso, claro, porque no nos gusta perder, pero no vamos a volvernos locos”.

Finalmente, se refirió a la posibilidad de que deje el cargo de entrenador del Real Madrid. “Cuando se pierde, se habla. Yo asumo toda la responsabilidad de la derrota y luego pasará lo que tenga que pasar. Estoy tranquilo. Cuando estamos en el campo lo que quieren hacer los jugadores es ganar. Hay que asumirlo, vamos a ver lo que pasa en estos días”.

