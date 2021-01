Urruti sobre Hohberg: “Uno tiene familia y hay que ver lo económico”

La salida de Alejandro Hohberg de Universitario para fichar en Sporting Cristal sin duda ha sido el debate en esta temporada del fútbol peruano. Luis Urruti habló sobre el tema y argumentó que la decisión de su excompañero recayó por un tema económico con el fin de velar por su familia.

“ Lamentablemente es corta la carrera de un futbolista, uno tiene familia y hay que ver lo económico. El jugador tiene que mirar por la familia también y no solo mirar la camiseta”, dijo en Fútbol como Cancha.

El año pasado, el peruano con ascendencia uruguaya logró anotar 13 goles y brindó 7 asistencias con la camiseta de Universitario. Con ello llevó a su equipo a la gran final de la Liga 1 Movistar. No obstante, la copa le fue esquiva al caer ante Sporting Cristal. Finalmente, tras cuatro años jugando entre Alianza Lima y el club merengue, el futbolista estampó su firma por la escuadra rimense.

Un dato no menor indica que el atacante se convirtió en el primer jugador en vestir las camiseta de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal de forma consecutiva. Recordemos que llegó al club victoriano en 2017, donde logró salir campeón nacional. En 2019, hizo maletas y se mudó a tienda crema, y ahora vive un nuevo sueño en La Florida.

“Sporting Cristal es el equipo ideal en este momento de mi carrera, me toma en uno de mis mejores momentos, profesional y persona. Me brindaron mucha confianza y muchas ganas, es lo que más me motivó, no tengo duda que con profesionalismo y trabajo las cosas se van a dar poco a poco”, indicó Hohberg al ser presentado en Cristal.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.