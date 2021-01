Tony Khan asegura que Kenny Omega y Jon Moxley son los mejores luchadores del mundo

All Elite Wrestling fue protagonista durante las últimas semanas por malas y buenas noticias, pues anunció el fallecimiento de Brodie Lee, una de sus mayores superestrellas. Asimismo, hizo un brillante homenaje en un capítulo de AEW Dynamite. Del mismo modo, sorprendió al incluir en su programa a luchadores de otras empresas; esta vez fueron de Impact Wrestling.

El presidente de AEW, Tony Khan, fue entrevistado en el podcast Oral Sessions, de Renee Paquette —Renee Young en WWE— y dio sus impresiones sobre esta especie de alianza entre ambas compañías. Asimismo, sostuvo que estas colaboraciones son positivas para toda la industria de la lucha libre.

Kenny Omega sorprendió a todos los fanáticos al derrotar a Jon Moxley y convertirse en el campeón mundial de AEW. Sin embargo, su personaje hizo un cambio a rudo y fue quien sugirió la idea de trabajar con el vicepresidente ejecutivo de Impact, Don Callis, y de esta forma generar un impacto en el mundo luchístico.

“Fue idea de Kenny (la invasión a IMPACT). Me preguntó mi opinión, y a mí me encantan las buenas ideas. Yo no lo ideo todo. Esto lo propuso Kenny y considero que tuvo una gran idea. Dedicó mucho tiempo a idear la historia. Le doy todo el crédito a Kenny”, declaró a la esposa real del recordado Dean Ambrose.

Y añadió: “Don Callis y Kenny tienen una relación muy cercana, pero creo que Kenny también consideró que Don podría ser un mánager muy poderoso que le permitiría convertirse en el principal villano del territorio. Creo que, ahora mismo, Kenny es el principal heel del negocio. Y creo que es lo que la gente llevaba tiempo queriendo ver. La gente deseaba ver a este Kenny Omega. Él estaba muy emocionado de poder presentar su nuevo personaje. Puso mucho esfuerzo y dedicación en cambiar e innovar. Por esto pienso que los dos mejores luchadores del mundo son Kenny y Jon Moxley”.

Finalmente, señaló que desea aparecer lo menos posible en la televisión: “Hice la excepción en el show en homenaje a Brodie Lee, y creo que fue lo indicado para demostrar lo que él significaba para nosotros. Quería rendir el máximo respeto a él y a su familia, por eso estuve allí con ellos. Quiero aparecer en televisión en ocasiones contadas, porque ya tenemos un gran elenco que merece ocupar este tiempo en pantalla”.

