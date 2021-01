Partidos de HOY miércoles 20 de enero de 2021 EN VIVO ONLINE por las ligas de México, Perú, Colombia, Uruguay, Ecuador, España, Argentina, entre otras se enfrentan por la jornada de esta fecha para asegurar la clasificación a la próxima etapa. Sigue la transmisión de todos los partidos por La República Deportes a través del minuto a minuto.

Partidos de hoy miércoles 20 de enero de 2021

Revisa el horario de los partidos que se jugarán este miércoles 20 de enero. No te pierdas la transmisión en directo de algunos de los enfrentamientos futbolísticos a través de La República como Alcoyano vs Real Madrid y Manchester City vs Aston Villa.

Partidos de hoy: Premier League

13:00 Posp. Leeds United vs Southampton

13:00 Manchester City vs Aston Villa

15:15 Fulham vs Manchester United

Partidos de hoy: La Liga

13:00 Getafe vs Huesca

15:00 Real Betis vs Celta de Vigo

15:30 Villarreal vs Granada

Partidos de hoy: Serie A de Italia

9:00 Udinese vs Atalanta

Partidos de hoy: Bundesliga

12:30 Schalke 04 vs Köln

14:30 RB Leipzig vs Union Berlin

14:30 Freiburg vs Eintracht Frankfurt

14:30 Augsburg vs Bayern München

14:30 Arminia Bielefeld vs Stuttgart

Partidos de hoy: Super Copa Italiana

15:00 Juventus vs Napoli

Partidos de hoy: Liga 1 de Francia

15:00 Olympique Marseille vs Lens

Partidos de hoy: Copa del Rey

13:00 Córdoba vs Real Sociedad

15:00 Alcoyano vs Real Madrid

Partidos de hoy: Brasilerao

15:00 Botafogo vs Atlético Goianiense

16:00 Bahia vs Athletico-PR

17:15 Grêmio vs Atlético Mineiro

18:30 Coritiba vs Fluminense

19:30 RB Bragantino vs Vasco da Gama

19:30 São Paulo vs Internacional

Partidos de hoy: Primera división de Chile

19:30 Coquimbo Unido vs Curicó Unido

Partidos de hoy: Primera A de Colombia

19:40 Alianza Petrolera vs Deportivo Pereira

Partidos de hoy: Primera división de Colombia

8:00 Torque vs Fénix

15:00 River Plate vs Cerro

17:30 Cerro Largo vs Nacional

19:45 Wanderers vs Danubio

Partidos de hoy: Copa Argentina

17:20 Rosario Central vs Boca Unidos

¿Qué canales transmitirán los partidos de hoy miércoles 20 de enero de 2021?

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy miércoles 20 de enero de 2021 solo deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.