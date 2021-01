Universitario de Deportes comenzó su pretemporada el último jueves 14 de enero en las instalaciones de Campo Mar, pero la directiva aún continúa trabajando para reforzar el plantel. Uno de los deseos de Ángel Comizzo era mantener a la mayoría de jugadores de la temporada pasada y en cierta parte se logró.

Rafael Guarderas es uno de los futbolistas que renovaron su vínculo con la escuadra merengue y este martes 19 dialogó con Radio Ovación. En la conversación, el volante reveló que tuvo ofertas de otros clubes de la Liga 1 Movistar como Carlos A. Mannucci, pero que al final decidió quedarse en Ate.

El mediocampista de 27 años tuvo un comentario aparte sobre el entrenador argentino, a quien le agradeció porque gracias a él volvió a la ‘U’. “Es un entrenador al que le tengo mucho cariño. Me tuvo en el 2013, me pidió en el 2019 y ahora me pide que continúe. Es un entrenador que saca lo mejor de mí”, sostuvo.

Guarderas no olvida el duelo con Cristal y reconoce los errores de los cremas: “Llegar a una final siempre es bueno, pero lamentablemente no se pudo ganar. No hay que quitarle mérito a llegar a una final. El grupo no quedó contento con el segundo lugar. Pero por como se dieron las cosas, quedamos tranquilos con lo que dimos. Tuvimos un bajón fuerte en la Fase 2”.

Y agregó: “Si bien ya habíamos hablado antes del torneo, se hicieron largas las conversaciones. Las negociaciones se hicieron largas. La idea fue mantener la mayor cantidad del plantel. Lo importante era que se quede la mayoría y se ha logrado. Hubo un acercamiento de Mannucci. Hablé mucho con Viera y le agradecí su interés, pero mi idea fue quedarme en la ‘U”.

Por último, tuvo los mejores deseos hacia Alianza Lima y espera verlo de vuelta en primera lo más pronto posible. “Ojalá pueda volver. Como equipo grande debe estar en la Liga1. Ojalá gane su ascenso. Lamentablemente no tendremos clásico este año”, concluyó.

