El ‘Chorri’ Palacios sobre Comizzo: “Se está ganando enemigos”

El entrenador de Universitario, Ángel Comizzo, estuvo en el ojo de la tormenta durante todo este martes 19 de enero luego de sus controversiales declaraciones en Gol Perú. El argentino dijo que Sporting Cristal “no está a la altura de los cremas ni de Alianza Lima”. Estas palabras remecieron en toda la afición rimense.

El primer personaje histórico en salir a defender al vigente campeón de la Liga 1 Movistar fue Horacio ‘La Pepa’ Baldessari, quien sin temor alguno despotricó contra su compatriota. Sin embargo, horas más tarde se pronunció en Radio Ovación uno de los jugadores más queridos y recordados del fútbol peruano, Roberto Palacios.

Declaraciones de Ángel Comizzo

El ‘Chorri’ lamentó los comentarios del estratega merengue y pidió que se informe más antes de opinar sobre el balompié nacional, sobre todo, del club de su vida. Del mismo modo, recordó que Cristal es la institución más ganadora de la década y que es uno de los más grandes del Perú, como la U y Alianza.

“Es una pena muy grande que se exprese de esa manera. Me gustaría que saquen las estadísticas del año 90 en adelante. ¿Quién ha conseguido más títulos y quién ha representado al Perú a nivel internacional? Sporting Cristal se ha convertido en un equipo importante en el fútbol peruano, así como Alianza Lima y Universitario tuvieron que pasar un tiempo importante para convertirse en equipos importantes, Cristal también lo ha hecho”, declaró.

Palacios manifestó que Comizzo debe tener cuidado: “Él se está ganando enemigos. Espero que no pueda pasar a mayores. Me da mucha tristeza escuchar a alguien que consideraba un amigo de un equipo que yo tanto quiero. Tanta gente que trabajó para poder engrandecer a este equipo y no es bueno que se haga este tipo de declaraciones”.

