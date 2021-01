Bonnet le respondió a Comizzo: “Quizá ese desconocimiento lo llevó a perder la final”

El último martes, Ángel Comizzo dijo una frase muy polémica que viene generando mucha molestia en las personas identificadas con Sporting Cristal, como es el caso de Luis Alberto Bonnet, quien decidió responder a través de su cuenta de Facebook.

“Soy muy claro en mis apreciaciones, creo que Sporting Cristal no está a la altura de Universitario o Alianza Lima”, fue lo que manifestó el técnico argentino en Gol Perú, lo cual generó controversia y algunos ídolos del club rimense salieron a responderle.

Así como lo hizo Horacio ‘Pepa’ Baldessari, Julio César Uribe y Roberto ‘Chorri’ Palacios, Luis Alberto Bonnet también expresó su molestia por las declaraciones del entrenador de Universitario y afirmó que este tiene un “desconocimiento del rival”.

“El problema de lo que dijo Comizzo es no conocer el medio. Si yo voy a España y digo que el Barcelona no es grande, no significa que sea verdad. Es desconocimiento. La preocupación ahora es de la gente que lo contrató. Quizá ese desconocimiento del rival lo llevó a perder la final del campeonato”, publicó uno de los máximos goleadores de Sporting Cristal en Facebook.

Luis Alberto Bonnet le respondió a Ángel Comizzo en Facebook.

Recordemos que Sporting Cristal se consagró campeón tras vencer a Universitario de Deportes en la final de la Liga 1 2020. En la ida, los dirigidos por Roberto Mosquera ganaron 2-1, mientras que en la vuelta empataron 1-1. Ahora, ambos clubes están mentalizados en afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021.

