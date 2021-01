Renato Tapia considera que salió “de la zona de confort” al llegar a LaLiga

Considerado por muchos como el mejor fichaje del Celta esta temporada y uno de los jugadores revelación de LaLiga, el volante de la selección peruana Renato Tapia se ha consolidado como habitual titular en el club que dirige Eduardo ‘Chacho’ Coudet. El ‘Cabezón’ declaró en entrevista con Radio Marca de España que llegar al cuadro gallego fue beneficioso para él, pues significó salir de su “zona de confort”.

“Salí de Perú con 16 años y en Holanda estuve hasta la pasada temporada. Fueron muchísimos años en los que gané cinco títulos, pero era el momento de emigrar, de salir de la zona de confort y sabía que LaLiga me iba a dar ese plus, momentos para esforzarme un poquito más y tener opciones para que me viesen”, expresó Tapia.

El futbolista de 25 años aseguró que se siente cómodo en el equipo, pues ahora goza de mayor continuidad que en años anteriores y por ello busca retribuir la confianza depositada en él.

“Ya he dicho que estoy muy contento en el Celta. Me ha dado la continuidad que no tenía en el Feyenoord, me siento muy bien y me han acogido fenomenal. A lo mejor hay alguien que piensa que me quiero ir o que vendrá alguien y me va a llevar, pero en lo único que yo pienso es en el Celta y en darle todo lo que yo tengo”, agregó.

Gracias a su buen momento con Celta, Tapia es ahora el jugador peruano más caro, según Transfermarkt. Foto: EFE

Acerca de la campaña que viene cumpliendo el Celta, el mediocampista afirmó que él y sus compañeros tratarán de recuperar la buena racha de resultados que había obtenido a fines del año pasado, la cual se vio interrumpida en las últimas fechas.

“(La temporada) es muy irregular, si bien es cierto que en diciembre se hizo un buen mes, hemos perdido los dos últimos partidos de liga, pero no eso marca nada. No somos los mejores por ganar cuatro o cinco partidos seguidos, ni los peores por perder dos. Es el momento de retomar y volver a hacer las cosas que estábamos haciendo hace un mes. Esa es la consigna”, aseveró.

Actualmente, el Celta se ubica en el octavo lugar de la tabla con 23 puntos, a siete unidades de los puestos de clasificación a torneos internacionales. Renato Tapia, quien tiene contrato hasta junio del 2024, lleva disputados 19 partidos, entre LaLiga y Copa del Rey.

